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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
02.11.2018 - 21:29, Son Güncelleme:

Şampiyonlukla veda etti

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Şampiyonlukla veda etti

2017 yılında Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni el değiştirdi ve haziran ayında kaybettiğimiz Şarık Tara’ya geçti. kurumlar vergisi rekortmeni ise Merkez Bankası. Gelir vergisi rekortmenlerinde en dikkat çeken isim ise uluslararası dev markaların Türkiye avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak oldu.

TÜRKİYE’nin vergi rekort-menleri belli oldu. gelir vergisi rekortmeni haziran ayında vefat eden 53.6 milyon liralık vergiyle ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara oldu. Kurumlar Vergisi’nde ise rekortmen 3 milyar liralık vergiyle Merkez Bankası oldu.

2014’TE DE OLMUŞTU

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Tara geçen haziran ayında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. İnşaat yüksek mühendisi olan Tara, 2014 yılında da gelir vergisi rekortmeniydi. Tara 2015 ve 2016 yılının da rekortmenler listesinde 3. sırada yer almıştı. 2017 yılına ilişkin rekortmenler listesinde ikinci sıradakinin ismi gizli kaldı. Üçüncü sırada 45.2 milyon lirayla Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç yer alırken, 4. sıradaki rekortmen de isminin gizli kalmasını istedi. 5. sırada ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara, 6. sırada Koç ailesinden Suna Kıraç yer aldı. 7. sıradaki rekortmenin de ismi gizli kalırken, 8. sırada Koç Holding Yönetim Kunulu Başkanı Ömer Koç yer aldı. 9. sırada ise Avşar Filmin sahibi Şükrü Avşar yer aldı.

DEVLERİN AVUKATI

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde Avukat Gönenç Gürkaynak 10. sırada dikkat çekti. Gürkaynak, Google, Booking.com ve Twitter gibi yabancı birçok firmanın avukatlığını yapıyor. Gürkaynak’a listeye 18.3 milyon lira vergi tahakkuk etti. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak 17.2 milyon liralık vergiyle 12. sırada, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk 15.2 milyon vergiyle 14. sırada yer aldı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, 9.2 milyon liralık vergiyle 33., SÜTAŞ Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz 5.8 milyon vergiyle 65. sırada yer aldı.

ŞAMPİYON ‘MERKEZ’

KURUMLAR Vergisi’nde ise Merkez Bankası 3 milyar liralık vergiyle rekortmen oldu. İlk 10 içinde bankalar yer aldı. Merkez Bankasını sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası izledi. 9. sırada Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ yer aldı. Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istememiş daha sonra bu kurumun BOTAŞ olduğu gündeme gelmişti. 10. sırada ise Türk Telekomünikasyon yer aldı. LC Waikiki listede 17., BİM 23. oldu. En fazla kurumlar vergisi ödeyen ilk 100’de isimleri açıklan mükelleflerin 52’si İstanbul’dan çıktı. Listede Ankara’dan 16, İzmir’den 3, Kocaeli’den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak’tan birer firma yer aldı. Kurumlar Vergisi’nin rekortmenler listesinde 21 isim açıklanmadı. 

53 İSİM AÇIKLANMADI

GELİR İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya, 2017 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2016) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 19.08, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 21.14 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre (Nisan 2016) beyan edilen matrah toplamında yüzde 29.41, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 28.75 artış yaşandı. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 87 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u, Ankara (4), Gaziantep (4), Bursa (2), İzmir (1), Eskişehir (1) ve Burdur (1) izledi. Listede 53 isim açıklanmadı. Geçen yıl da aynı sayıda isim açıklanmamıştı.

Şampiyonlukla veda etti

ILICALI VE TATLUTUĞ

TELEVİZYONCU Acun Ilıcalı 7.9 milyon liralık vergiyle 38. sıradan 42. sıraya geriledi. Listede, sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ da 4.8 milyon vergiyle 93. sırada yer buldu.

Şampiyonlukla veda etti


 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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