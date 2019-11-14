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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.11.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Şampiyonları araba parasına sattı! Yurt dışından talep yağıyor

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Şampiyonları araba parasına sattı! Yurt dışından talep yağıyor

Afyonkarahisar’da bir süs tavuğu yetiştiricisi, Türkiye Şampiyonu olan bir horoz ve 2 tavuğu bir araba parasına sattı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yaşayan süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda şampiyon olmuştu. 2018 yılında “Layt Brahma Tavuk” cinsi ile şampiyon olan Doğan, 2019 yılında da “Bozkurt” isimli bir horuz 2 tavuğun bulunduğu gurupla şampiyon oldu. Doğan horuz ve tavukları 15 bin TL’ye sattığını bildirdi.

Şampiyonları araba parasına sattı Yurt dışından talep yağıyor
“5 YILDIR UĞRAŞIYORUM”

Uzun yıllardır süs tavukçuluğu ile uğraştığını söyleyen Doğan, “Bir tavuğumuzu 15 bin TL karşılığında verdik. 2019 yılında Türkiye Şampiyonu olan bir hayvanımız bu. Yanında 2018 yılı şampiyonu olan tavuğumuzu da verdik. 5 senedir süs tavukları ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlara gidiyorum” dedi.

Şampiyonları araba parasına sattı Yurt dışından talep yağıyor
“ŞİMDİKİ HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU”

Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Doğan, “2018 yılında “Layt Brahma Tavuk” cinsi ile ilk şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında Bozkurt isimli bir horozla şampiyon olduk. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyoruz” dedi.

En ilginç rekor satışlar!
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