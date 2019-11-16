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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Şampiyonlar taylardan TİGEM'e rekor gelir

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Şampiyonlar taylardan TİGEM'e rekor gelir

TİGEM bu yıl 237 safkan Arap tayının satışından 22 milyon 981 bin lira gelir elde etti, söz konusu tutar son 10 yılın rekoru oldu. "Sancar" ve "Arapoğlu" isimli safkan atlar 700'er bin liraya alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl satışını gerçekleştirdiği 237 safkan Arap tayından son 10 yılın rekoru olan 22 milyon 981 bin lira gelir elde etti. Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TİGEM'de toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. Yıllık ortalama 330 baş yavru elde ediliyor ve her yıl ortalama 240 baş tayın yetiştiricilere satışı gerçekleştiriliyor. TİGEM, bu yıl toplam 237 safkan Arap tayı sattı. Söz konusu satışlardan 22 milyon 981 bin lira gelir elde edildi. Bu tutarla son 10 yılın en yüksek ortalaması ve satış hasılatına ulaşılmış oldu. Daha önce en yüksek satış geliri geçen sene 288 baş safkanın satışından 22 milyon 32 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

ŞAMPİYON TAYLAR YETİŞTİRİLİYOR

Son 10 yılda en yüksek fiyata satılan 5 taydan 4'ü bu yıl sahibine koştu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen son satışlarda "Sancar" ve "Arapoğlu" isimli safkanlar 700'er bin liraya, "Kocapolat" 580 bin liraya, "Bosna Hersek" ise 560 bin liraya alıcı buldu. TİGEM, 2014'te "Uçankral" isimli safkanı 800 bin liraya satmıştı.

Bu arada TİGEM, 2019 bitmeden 13 milyon 275 bin lirayla son 10 yılın en yüksek yetiştiricilik primini elde etti. TİGEM işletmelerinde şampiyon aygır ve kısraklardan şampiyon taylar yetiştiriliyor. Özgünhan, Turbo, Ayabakan, Sonalp, Tamerinoğlu, Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt gibi şampiyon aygırları bünyesinde bulunduran TİGEM, bu aygırlardan Denizim, Ateşbibi, Taçser, Altıncıhis, Sürgüntay ve Memduhağa gibi taylar elde etti. 

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