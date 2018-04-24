Şampiyona para yağacak! Rekor kırılacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
24.04.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

Şampiyona para yağacak! Rekor kırılacak

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Şampiyona para yağacak! Rekor kırılacak

Ağustos ayında başlayan 2017-2018 futbol sezonunda sona doğru yaklaşılıyor. Belkide Türk futbol tarihinin en heyecanlı son haftalarını izlediğimiz Süper Lig’de bu sezon ipi göğüsleyen takım rekor gelire de ulaşacak. Sadece yayın haklarından şampiyon olan bir takım 170 milyon liraya yakın para kazanacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş bu alanda 106 milyon TL kazanmıştı.

SÜPER Lig’de son 5 haftaya girilirken, heyecanda en üst seviyeye çıktı. Tam 4 takımın şampiyonluk yarışına sahne olan 2017-2018’nun da ipi gögüsleyen takım yayın haklarından rekor gelire ulaşacak. Buna bir de Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası eklenince, şampiyon kulübün kasası adeta dolacak. Şampiyona para yağacak Rekor kırılacak
Şampiyon kulüp yayın haklarından 170 milyon TL gelir elde edecek. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş bu alanda 106 milyon liralık gelire ulaşmıştı.

YAYIN GELİRLERİ ARTTI

Yayın hakkı gelirlerinin artmasıyla kulüpler 2017-2018 futbol sezonunda bu alandaki kazancını yüzde 35’e yakın arttırmış oldu. Lige katılım payı, galibiyet ve beraberlik primi, lig sıralamasına verilen ekstra bonus ve eski şampiyonluklar için ödenen rakamlar arttı. Bugün bir galibiyetin 2.2 milyon TL olduğu Süper Lig’de, şampiyonluk kupasının bedeli de 27 milyon TL’ye çıktı. Her bir eski şampiyonluk için ödenen miktar da 2.7 milyon TL oldu. Bugün Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin şampiyon olması halinde 170 milyon liraya yakın para kazanacaklar. Başakşehir’in ilk şampiyonluğunu kazanması halinde ise bu rakam 125 milyon lira seviyesinde olacak. Şampiyon bir kulüp için en önemli gelirlerden biri de Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı oluyor. Ligi birinci bitirecek kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne de katılım hakkı elde ediyor. Bu da yaklaşık 12.7 milyon Euro’nun kasaya girmesi anlamına geliyor. Ancak ligi ikinci bitiren takımın ön elemelerde başarısız olması halinde havuzdan alınacak pay da şampiyon kulübün kasasına giriyor.

BİLET GELİRİ DE ARTTI

Tüm bu gelirlerin yanı sıra Süper Lig’de seyirci sayısı da bu sezon rekora koşuyor. Sadece şampiyonluk yarışındaki kulüpler değil, kümede kalma mücadelesi ve Avrupa Kupaları’na katılmak isteyen kulüpler de gelirlerini arttırıyor. Önceki yıllarda ortalama 8 binlerde olan seyirci sayısı bu sezon 14 bine yaklaştı. Ortalama seyircide Galatasaray 39 bin ile ilk sırayı alırken, Beşiktaş 33 bin seyirci ile ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin 3’üncü sırada yer aldığı listede, Trabzonspor dördüncü, Bursaspor ise 5’inci sırada bulunuyor.

TANITIM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

BU yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, son haftaya kadar sürecek gibi görünen şampiyonluk yarışının kulüplerin ekonomisine katkısını değerlendiren Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, şu bilgileri verdi: “Reklam verenler, yayıncı kuruluş ve ligin genel eko-sistemi açısından son derece önemli. Dört takımın potada olduğu ve puan farklarının da birbirine bu denli yakın olduğu dönemde, her hafta tüm camiaların gözü bu heyecan dolu mücadelenin üzerinde oluyor. Avrupa liglerinin neredeyse sona gelmiş olması da Spor Toto Süper Lig’i ilgiyle takip edilmesine yol açan bir başka etken. Uzun yıllar sonra dört takımın bu heyecanlı çekişmesini ülke futbolunun tanıtımı açısından da bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu spor şölenini kısır tartışmalarla değil, gerçek anlamda bir spor festivali havasında yaşamamız için hem değerli basın kuruluşlarına hem de tüm saygıdeğer kulüp yönetimlerine çok önemli görevler düşüyor. Sadece şampiyonluk yarışı değil, ligde kalma mücadelesi de bir hayli çekişmeli geçiyor. Bu vesileyle yalnızca şampiyonluk potasındaki kulüpler değil, küme düşmeme mücadelesi veren Anadolu kulüplerimizin de bu pastadan son ana kadar en iyi şekilde faydalanacağını düşünüyorum.”

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