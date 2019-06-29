Salıncak turizmi

Deniz, kum, güneş tatili ilk tercih olarak popülerliğini korusa da Türkiye’nin dört bir tarafındaki güzellikleri görmek isteyenlerin sayısı da hızla artıyor. Ya da ikinci tatil olarak akla ilk olarak kültür turları geliyor. Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar farklı lokasyonlardaki tatil bölgelerinin popülerliği her geçen gün yükseliyor. Tercihlerin farklılaşmasının nedenleri arasında ise sosyal medya kullanımının artması geliyor. Buna en iyi örneklerden biri ise Doğu ekspresi. Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan Doğu ekspresi turları sonrasında trende yer bulmak çok zorlaşırken, artan taleple birlikte ‘turist ekspresi’ olarak ek seferler düzenlenmeye başladı.

TERCİHLER DEĞİŞİYOR

Sosyal medyanın etkisiyle son dönemlerde Doğu Karadeniz’deki Gito yaylası, Burdur ve Isparta’daki lavanta, gül bahçeleri turlarının popülerliği de bir hayli arttı. Tur şirketleri de turlarını buna göre şekillendirmeye başladı. Gito yaylasında kurulan salıncaklarda sallananların çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmasıyla birlikte, bölgeye olan ilginin bir hayli yükseldiğine dikkat çeken Jolly Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Rize’de bulunan Gito yaylası son dönemin parlayan yıldızı oldu. Fotoğrafları görenler, bize gelip ilk olarak ‘bu fotoğrafların çekildiği yer tura dahil mi’ diye soruyor. Biz de bölgeye yaptığımız turlara burayı ekliyoruz. Elimizde olsa bu bölgeye yapılan tüm turlara bu yaylayı ekleyeceğiz. Ayrıca turistte büyük merak uyandıran iki yer Borçka ve Karagöl’ü de unutmamak gerekiyor” dedi. Karadeniz bölgesinin doğası ile yerli yabancı turistlerin ilgisini çektiğine dikkat çeken Gökçe, “Daha önce Ayder ve Uzungöl en ilgi çekici destinasyonlar arasındaydı. Artan yabancı turist sayısı ile birlikte bölgedeki esnaf yabancı turiste yönelmeye başladı. Ayder’de yaşanan dönüşümün de etkisiyle Türk misafirlerin tercihleri değişti. Bu bölgelerde konaklama yapmak yerine daha farklı yaylaları tercih etmeye başladık” dedi.

Gito yaylası dışında diğer popüler seyahat noktasının Burdur ve Isparta olduğunu vurgulayan Kerem Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gül hasatı ve lavanta hasadı dönemlerinden bölgeye talep artıyor. İnsanlar bu güzelliği önce fotoğraflarda görüyor sonra kendisi canlı olarak görmek istiyor. Isparta-Burdur’a gidip sonrasında Antalya’ya deniz tatiline geçen bir kitle oluştu. Turist eğlence mekanları, güzel restoranlar istiyor. Eğer yatırım yapılırsa büyük bir turizm hareketi oluşabilir. Bölge sadece gül ve lavanta bahçelerinden ibaret değil. Sagalasos antik kenti, Burdur Müzesi ve Eğridir Gölü gezilen yerler arasında.”

PARLAYAN YILDIZ TUNCELİ



KARADENİZ turları dışında, uzun yıllardır yapılan GAP turlarına ilginin devam ettiğine dikkat çeken Serhat Somuncuoğlu, “Son dönemlerde Doğu Anadolu bölgesi de ilgi gören yerer arasında. Van ve Doğu Beyazıt turlarında sayılar yükseliyor. Akdamar, İshak Paşa Sarayı, Bitlis’te Nemrut krater gölü gezilen yerlerin başında geliyor. Ancak son dönemin parlayan yıldızı Tunceli-Kemaliye turu oldu. Terör olaylarının bitmesiyle bölge ayağa kalkmaya başladı. Dünya Rafting Şampiyonası da Munzur çayında düzenlenince gözler oraya çevrildi. Farklı yer isteyenler, talebi o kadar arttı ki Eylül dahil tüm turlarımız dolmak üzere” dedi.

YÜKSEK YAYLALAR TERCİH EDİLİYOR



KARADENİZ turlarında format değişikliğine gittiklerini dile getiren Setur Kültür Turları Yöneticisi Serhat Somuncuoğlu, “Karadeniz turlarımız geçmişte şehre daha yakın bölgelerde yapılırdı. Şimdi ise daha yüksek yaylalara yöneldik. Yabancı turistin çok olmadığı bölgeler turlarımızda daha çok tercih ediliyor. Tüketici bu turları sıklıkla tercih ediyor. Gito Yaylası da sosyal medya paylaşımlarıyla çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Biz de sosyal medya tercihlerini çok iyi takip eden bir şirketiz. Gito dışında dikkat çeken yerler arasında Pokut yaylası, Sal yaylası, Palovit şelalesi, Zilkale ve Avusor yaylası bulunuyor” ifadelerini kullandı.

HEM HESAPLI HEM YAKIN!

TATİL planları havaların ısınmasıyla iyice hızlandı. Erken rezervasyondan yararlanıp Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi bölgelere son dakikacılara göre daha uygun fiyatlara rezervasyon yaptıranlar dışında, geçen yıla göre yükselen fiyatlardan dolayı hala tatil planını yapmayanlar bulunuyor. Daha uygun fiyatlı deniz tatili arayanların ilk tercihleri arasında ise Kuzey Ege ve Marmara bölgesi yer alıyor. Özellikle bu bölgelerde bulunan Edremit ve Saros Körfezi, Bozcaada, Gökçeada, Çınarcık, Erdek, Avşa, Enez, Erikli ve Keşan gibi denize girilen yerlere geçen yıla göre talep yükseldi. Bölgedeki turizmciler bu yıl yüzde 30’a varan bir artış beklediklerine dikkat çekti.

TERMAL OTELLER DOLDU

Edremit Körfezi Otelciler Platformu Başkanı Yahya Yavuz, “Asos’tan Ayvalık’a kadar uzanan bölge cazibe merkezi haline geldi. Antalya ve Bodrum gibi bölgelere yabancı turist ilgisi artınca yeri turistten daha fazla ilgi görmeye başladık. Seçimler ve okulların yeni kapanması sebebiyle tatil sezonu daha yeni başladı. Eylül sonuna kadar da yoğun talebin devam etmesini bekliyoruz. Geçen yıla göre artışın yüzde 30’a yakın olacağını tahmin ediyoruz. Yaz sezonunda tüm otellerimizin doluluk oranları iyi durumda. Kışın daha çok hizmet veren termal otellerimiz bile yaz sezonu olmasına rağmen ilgi görüyorlar. Ortalama bir otelde fiyatlar kişi başı gecelik 125 TL ile 180 TL arasında değişiyor.



HIZLI YÜKSELİYOR

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren de, turizmciler olarak bu yıldan umutlu olduklarını söyledi. Yerli turistin ilgisinin arttığına dikkat çeken Beceren, “Tatil sezonu yeni başladı. Yerli turistin rezervasyonlarında hızlı bir yükseliş var. Geçen seneye göre daha iyi bir sezon bekliyoruz. Eğer İzmir Foça’yı bir sınır olarak kabul edersek, Foça’da harita yönünde aşağı doğru gidilirse fiyatların yüksek olduğu, yukarı doğru çıkılırsa fiyatların daha düşük olduğu görülecektir. Fiyatlar İstanbul gibi bir yere yakın olunduğu için tercihlerde ön plana çıkıyoruz. Çanakkale, Balıkesir ve Yalova ilgi çekiyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’A YAKINLIK AVANTAJ GETİRDİ



BU yıl Bozcaada ve Gökçeada konaklamalı turların Türk tatilciler tarafından yoğun talep gördüğünün altını çizen Prontotour Kültür Turları Operasyon Sorumlusu Duygu Günaydın, “Buralara 3-4 gece konaklamalı turlar düzenliyoruz. Yerli tatilci daha uygun fiyatlı yerlere yöneldi. İstanbul’a yakın olması da büyük avantaj. Cunda adası da bu sene bir hayli dikkat çekiyor. Ayrıca Marmaris Bozburun ve Kaş Kalkan taraflarında da dikkat çekici yükselişler yaşanıyor” dedi.

DAHA ÇOK YERLİ GELECEK



TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale’nin merkezindeki mavi bayrakları plajları ve yakındaki adalarla büyük dikkat çektiğini söyledi. Bölgeye olan ilginin bir hayli arttığının altını çizen Çelik, “Bu yaz daha çok yerli turist gelecek. Özellikle Bozcaada ve Gökçeada’ya ilgi çok iyi. Bölgemizde sörf, yelken ve dalış gibi imkanlar olması bizi farklılaştırıyor” dedi.

‘UZAK’ DA YAKINLAŞIYOR

TÜRKİYE’ye gelen yabancı turist sayısında yükseliş mayıs ayında da devam etti. 2019 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 11.3 artış göstererek, 12 milyon 757 bin 522’ye çıktı. Artışın yaşandığı en önemli pazarlar ise Avrupa ülkeleri ve Rusya oldu. Avrupa ülkelerinden gelen turist geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 20 artarak 4.5 milyondan 5.4 milyona yükseldi. Rusya’daki artış da geçen yıla göre yüzde 20.5 oldu. Rusya’dan gelen toplam turist sayısı 1.3 milyondan 1.6 milyona çıktı. Rusya, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında da ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 1.2 milyon turistle Almanya, üçüncü sırada 982 bin turistle Bulgaristan, dördüncü sırada 700 bin kişiyle İran, beşinci sırada ise 697 bin turistle Gürcistan yer aldı.



Türkiye’ye turist gönderen ana kaynak pazarlar olan Avrupa ülkeleri ve Rusya’daki yükseliş turizm sektörünü sevindirirken, diğer umut verici gelişme ise ‘uzak’ pazarlar olarak nitelendirilen Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve ABD’de yaşandı. Söz konusu ülkelerden gelen turist sayıları Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan gelen turist sayıları gibi ‘milyonlarla’ ifade edilmese de yaşanan hızlı yükseliş gelecek için turizm sektörünü sevindirdi. Harcama kapasitesi yüksek olan bu turist profilinin daha çok Türkiye’yi ziyaret etmesinin gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, “Tanıtım çalışmaları meyvelerini veriyor. Bu ülkelerden gelen turistler daha uzun süreli konaklamalar yaparken, turizm pazarlarının çeşitlendirilmesi için de büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da daha önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada Japon turistin yaptığı harcama konusunda şunları söylemişti: “Avrupalı turistin ortalama günlük harcaması 90 dolar, hedeflediğimiz Japon turistlerin ortalama harcaması 180 doları buluyor.”