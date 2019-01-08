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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.01.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Salihli’de 10 bin kişiye istihdam sağlanacak

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Salihli’de 10 bin kişiye istihdam sağlanacak

Salihli Belediye Meclisi 2019 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda OSB ile ilgili bilgiler veren Başkan Kayda, OSB'nin 1. ve 2. etabındaki fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte toplam 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

SALİHLİ Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısında 6 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Belediye Meclis Salonunda yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni yılda önemli işlere imza atacaklarını vurgu yaparak, "2019, ilçemizin yılı olacak” dedi.

2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten Başkan Kayda, “Tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. 2019 yılında yeni projelerimiz ile Salihlimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Toplantıda denetim komisyonuna MHP’den İrfan Demir, İsa Yıldırım ve Gürol Ersoy, CHP’den Mehmet Çakır ile AK Parti'den Mevli Pehlivan gizli oylama sonucu seçildi. Kırveli Mahallesi 3600 ada 1 parselin konut alanından depolama alanına dönüştürülmesi, Adala Mahallesindeki 672 nolu taşınmazın konut alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği ile Botaş’ın Durasıllı Mahallesi’ndeki talebi de kabul edildi.

Ocak ayı toplantısında OSB ile ilgili bilgiler veren Başkan Kayda, OSB 2. Etapta 24 firmaya yer tahsisi yaptıklarını belirterek, 1. ve 2. Etaptaki fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte toplam 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarının müjdesini verdi.

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