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Saldırılar sonrasında Uber'den ilk açıklama

Ahmet CAN
11.03.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

AKILLI telefonlar üzerinden araç çağırma şirketi Uber, İstanbul'daki taksicilerin saldırılarından sonra ilk açıklamayı yaptı. Şirketin global merkezinden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz bu zor zamanlarda, Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır" denildi.

UBER araçlarına yapılan saldırılardan sonra şirketten ilk açıklama geldi. Hürriyet'e özel olarak globalden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz bu zor zamanlardaSaldırılar sonrasında Uberden ilk açıklama
Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır.

Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için Taksi ürünümüz mevcut.

Türkiye’de taksicilerin Uber’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız" denildi.
Saldırılar sonrasında Uberden ilk açıklama
Uber araçlarından biri dün akşam İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğradı. 


SAYI 2 BİNİ AŞTI

Ayrıca şirketten yapılan açıklamada Uber'in bulunduğu tüm ülkelerde yerel regülasyonlara uygun olarak faaliyet gösterildiği ve her ülkenin vergi düzenlemelerine uyulduğu vurgulandı.

2014 yılında Türkiye'ye açılan Uber, şu anda iki farklı araç tipiyle hizmet veriyor. Bunlardan biri Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari araçlar. Diğeri de taksi platformu. Şirketten paylaşılan bilgilere göre taksi platformunda hizmet veren taksilerinin sayısı 2 bini aştı.

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Etiketler: uber , istanbul , taksi , saldırı , Açıklama , Gazete Haberi
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