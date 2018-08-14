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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
14.08.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

Saldırılar püskürtüldü

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Saldırılar püskürtüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı önlemlerin alınmaya devam edeceğini ve Türk Lirası’nın çok daha güçlü bir şekilde süreçten çıkacağını dile getirerek, “Tüm bu girişimlere karşı vatandaş mevduat çekmeyerek, döviz alım satımında anormal seyir sergilemeyerek saldırıları püskürttü” diye konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye piyasalarına karşı son dönemde yürütülen saldırılara karşı milletin bir kez daha devletinin yanında dimdik ayakta durduğunu dile getirerek, “Son iki haftadır algı operasyonlarına rağmen piyasalarda ne panik ne endişe oluşturdular. Ortaya konan fotoğraf ülkeye, ekonomiye duyulan güvenin göstergesidir. Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli bir çıkış olmaması aslında birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü çok net biçimde ortaya koydu” diye konuştu. Albayrak, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nin (SETA) düzenlediği ‘İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu’nda konuştu.

Türkiye’nin küresel finansal sistemin en büyük oyuncusu tarafından doğrudan hedef alındığını söyleyen Albayrak, 10 Ağustos’ta ise para birimimiz TL’ye saldırının en üst düzeyden ilan edildiğini vurguladı. Albayrak, şöyle konuştu: “Bir kez daha milletimiz, kurumlar, bankacılık sektörü başta olmak üzere tüm paydaşlar çok sağlam kararlı duruş ortaya koydu. İlk günden itibaren tüm paydaşlarla çok yakın dayanışma içindeydik ve aksiyon planı oluşturduk. Merkez Bankası, BDDK baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Çok net söylüyorum, serbest piyasa kuralları içinde kalarak ve gereken tüm araçları kullanarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

TL GÜÇLENECEK
Albayrak, reel sektör ve bankalara yönelik bir dizi tedbiri uygulamaya devam edeceklerini belirterek, “Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik. Kamunun de elini taşın altına koyduğu büyük bir dönüşümle firmaları daha da rahatlatacağız. Bankalar ve özel sektörün sonuna kadar yanındayız. Bu zorlu süreci aksiyon planımız çerçevesinde oldukça önemli rahatlama ve iyileşme ile tamamlayacağız. Türk bankacılık sektörü güçlüdür, sermaye yeterlilik oranları yasal sınırın oldukça üzerindedir. Bu süreç bize eksik olduğumuz bazı alanları gösterdi. Paydaşlarla gerekli adımları atarak bankacılığı çok daha güçlü bir yapıya kavuşturmaya emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

MÜCADELE SÜRECEK
Son 5 yıldır Türkiye’ye karşı yapılan her türlü art niyetli girişim ve saldırıları doğru okuyan milletin bir kez daha devletinin yanında dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: “Aziz milletin ferdi olmaktan tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi ne kadar gurur duysam azdır. Özellikle dövizle borçlanan firmalara yönelik ilk adımı attık, firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik düzenlemeleri adım adım hayata geçireceğiz. Kendi paramızla işlem yapılması için ticarette adımları atacağız. TL ile yürüyeceğiz, TL’yi koruyacağız, Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz. Özellikle son iki haftadır algı operasyonlarına rağmen piyasalarda ne panik ne endişe oluşturdular. Ortaya konan fotoğraf ülkeye ekonomiye duyulan güvenin göstergesidir. Cumartesi pazar günü yakın istişare süreci yürüttüğümüz birçok banka genel müdürlerimizin çok başarılı güzel bir duruş sergilediği süreç yaşıyoruz. Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması döviz alım satımlarında anormal bir durum seyredilmemesi birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlar tarafından nasıl püskürtüldüğünü çok net ortaya koyuyor.”

POLİTİK CEZALANDIRMA ARACINA DÖNDÜ
YAŞANANLARA karşı Avrupa’dan yükselen tepkileri önemsediklerini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu: “Aynı eleştirileri muhataplarımız da ortaya koydu, bugün size yarın başka ülkeye. Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini daha da ileriye yönelik işbirliğiyle güçlendirmesi dünyayı tehdit eden bu tip eğilim ve küresel finans sistemini tehdit eden yaklaşımlara en güzel yanıt oldu. Sadece siyasi hedefleri ve kendi çıkarları için başkalarına yaptırım uygulaman bakış eninde sonunda yalnız kalmaya mahkum olur. Dünya şunu görüyor küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırı ve spekülasyonlara girişmek tüm ülkelerin ekonomileri için potansiyel risktir. Herkes net şekilde görmektedir ki artık dolar güvenirliliğini yitirmiştir. Tüm ülkeler bu güvensizlikten kendilerini korumak için karşılıklı ortak para kullanımını önemsemektedir bir ülke ekonomisinin zorluğu atlatamaması kelebek etkisiyle başka Avrupa olmak üzere tüm küresel ticareti derinden sarsacak potansiyele sahiptir. Biz de doların bu denli güven yitirdiği politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde Türk Lirasını koruyacak adımları ticarette atmaya devam edeceğiz.”

TIKIR TIKIR YOLA DEVAM
BAKAN Albayrak, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını dile getirerek, “3 temel unsur olarak baktığımız kamu, birey, reel ve bankacılık. Kamu sapasağlam, en düşük borçlu ülkelerinden biriyiz, iki toplum vatandaş riski dövize endeksli değil. Şirketler bankacılık sektörümüz güçlü duruşunu devam ettiriyor. Daha güçlü adımlarla tıkır tıkır yoluna devam ediyor. Birilerinin sözde beklentisine karşı a’dan z’ye her türlü hazırlığı yaptık. Elini uzatanın elini sıkacağız, yumruğunu uzatana yanağımızı dönmeyeceğiz. Bizim sakalımızı kesmek için girdikleri her girişim kollarını kaybetmekten başka hiçbir şeyle sonuçlanmayacak” dedi.

1000 YATIRIMCIYLA TELEKONFERANS
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşecek. Telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00’da, New York saatiyle 09.00’da yapılacak. Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor. Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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