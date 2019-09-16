Saldırı kripto paraları da etkiledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSaldırı kripto paraları da etkiledi
GeriEkonomi Saldırı kripto paraları da etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
16.09.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Saldırı kripto paraları da etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saldırı kripto paraları da etkiledi

Saudi Aramco'ya yönelik saldırının, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltacağı endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla altın ve kripto para birimleri piyasalarına da yansırken, petrol fiyatları ise yüzde 10'a yakın yükseldi. Söz konusu endişe sebebiyle altın fiyatı Pazartesi günü yüzde 1.0'in üzerinde yükselirken, Bitcoin'de de artış eğilimi görüldü.

Bunun yanında Block Crypto'da yer alan bir haber, aralarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da olmak üzere 26 merkez bankası yetkilisinin, Facebook'un kripto para birimi Libra temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu. Financial Times'da yer alan habere göre, söz konusu toplantıya daha önce Libra'nın Avrupa Birliğinde hizmet verebilmesi için yasal düzenleme onayı düzeyinin oldukça yüksek olacağı uyarısını yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeuren'in liderlik yapacağı vurgulandı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.12 artışla 10 bin 365 dolara yükseldi ve 185 milyar 954 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,824 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.22, yüzde 0.44, yüzde 1.01 ve yüzde 0.79 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS, Binance Coin ve Monero düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 52'si yükselirken, yüzde 14.93 ile en çok 58'inci sıradaki Quant değer kazandı.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 267 milyar 552 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 877 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.12

2.Ethereum yüzde 3.09

4.Bitcoin Cash yüzde 0.59

5.Litecoin yüzde 0.81

6.Tether yüzde 0.01

9.Bitcoin SV yüzde 0.94 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.22

7.EOS yüzde 0.44

8.Binance Coin yüzde 1.01

10.Monero yüzde 0.79 düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan açıkladı: Tamamlandığında Avrupa'nın en büyüğü olacak
Mutluluk meyvesine talep yağıyor... Aksaray'dan Avrupa ülkelerine yetiştiremiyorlar
Bakan açıkladı: 20 yılın rekoru geldi
Son dakika... Halkbank'tan faiz kararı