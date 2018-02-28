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Sakin şehir Göynük dev kongreye hazırlanıyor

Hürriyet Haber
28.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

Türkiye’de sayıları 14’ü bulan ‘sakin şehir’ listesinde yer alan Bolu Göynük ilçesi önemli bir kongreye ev sahipliği yapacak. III. Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresi, 29-30 Haziran’da Göynük’te yapılacak. Kongre, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ve Göynük Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek.

 Sakin şehir Göynük, sahip olduğu doğal güzellikleri, kendine has kent dokusu ile tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebiliyor. Göynük şimdi de, Cittaslow Türkiye’nin,  29-30 Haziran tarihleri arasında yapacağı dev kongreye ev sahipliği yapacak.

Kongre’de, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uyulduğunda toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik olarak da gelişebileceğini savunan Yavaş Hareketi’nin sürdürülebilir gastronomi açısından temel ilkelerini içeren “İYİ-TEMİZ-ADİL” uygulamaları “Miras Mutfaklar” ölçeğinde tartışılacak.

Katılımcılara, Cittaslow Göynük Mutfağı’nın workshoplarla tanıtılacağı III. Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresi’nde aşağıda belirtilen temel konuları içeren bildiriler sunulacak:

  • Miras Mutfaklar ve Mutfak Gelenekleri
  • Miras Mutfaklar ve Sürdürülebilirlik
  • Miras Mutfaklar ve Kültürel Boyutları
  • Miras Mutfaklar ve Yerel Kimlik
  • Tarımsal Miras ve Kırsal Yaşam
  • Miras Mutfaklar ve Tarım Politikaları
  • Miras Mutfaklar ve Nostalji
  • Yadigar Ürünler ve Gıda Çeşitliliği
  • Dini Miras ve Mutfak Gelenekleri
  • Miras Mutfakların Yönetimi ve Pazarlaması
  • Miras Mutfaklar ve Turizm
  • Miras Mutfaklar ve Gastronomi Festivalleri
  • Miras Mutfaklar ve Slow Food
Etiketler: Miras , Mutfaklar , Göynük dev kongre
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