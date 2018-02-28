Sakin şehir Göynük dev kongreye hazırlanıyor

Sakin şehir Göynük, sahip olduğu doğal güzellikleri, kendine has kent dokusu ile tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebiliyor. Göynük şimdi de, Cittaslow Türkiye’nin, 29-30 Haziran tarihleri arasında yapacağı dev kongreye ev sahipliği yapacak.

Kongre’de, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uyulduğunda toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik olarak da gelişebileceğini savunan Yavaş Hareketi’nin sürdürülebilir gastronomi açısından temel ilkelerini içeren “İYİ-TEMİZ-ADİL” uygulamaları “Miras Mutfaklar” ölçeğinde tartışılacak.

Katılımcılara, Cittaslow Göynük Mutfağı’nın workshoplarla tanıtılacağı III. Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresi’nde aşağıda belirtilen temel konuları içeren bildiriler sunulacak: