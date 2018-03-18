Sakaryalı GAZ satışa sunuldu

Rus grubun Sakarya’daki kendi montaj fabrikasında üretilen GAZelle Next’in 6 versiyonu bulunuyor. Bunlar azami 3.5 ton taşıma kapasiteli, tek ve çift kabin kamyonetlerin standart ve uzun versiyonları ile gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3 olan iki Panel Van modelleri. Böylece GAZ Grup, kamyonet modellerinden sonra GAZelle Next Panelvan modelini de Türkiye pazarında satışa sundu.

ÇİFT SALINCAKLI

GAZelle Next’in en önemli yapısal özelliklerinden biri; çift salıncaklı bağımsız ön süspansiyon ile donatılmış güvenilir bir araç olması ve tam yüklü yoğun çalışma koşullarına uygun olarak üretilmiş olması. Kremayerli direksiyona ek olarak, çift güç rezervli fren sistemi, ferah ve konforlu kabin ve süspansiyon, iyi yönlendirme ve üst düzey ergonomi ve konfor sağlıyor. GAZelle Next’te sürüş ve konfora da büyük oranda katkı sağlayan joystick vites, usb çıkışlı dokunmatik dijital ses sistemi gibi ekstra özellikler de kullanıcıya sunuluyor.

YÜZDE 25 KAZANDIRIYOR

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, “GAZelle NEXT en zor koşullarda çalışmak için tasarlanmış dayanıklı, güvenilir ve çok güçlü bir yol arkadaşı. Fiyat-kalite dengesine bakıldığında piyasadaki en iyi tekliflerden birini sunmaktayız. Ayrıca, ülke çapında 13 Bayi ve 27 satış sonrası servis noktasından oluşan bir hizmet ağı kuran şirketimiz müşterilerimize yedek parça ve servis olarak da yüksek düzeyde, kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Hedefimiz müşterilerimize alırken de kullanırken de %25 maliyet avantajı kazandırmaktır” dedi.