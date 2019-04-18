Sakaryalı Corolla yılın otomobili

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 4’üncü kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretilen Toyota Corolla oldu. OGD üyesi 74 otomotiv gazetecisinden toplamda 4170 puan alan Toyota Corolla Sedan birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, ikinci yılında yılda Renault Megane Sedan, üçüncü yılında ise Hyundai Ioniq Hybrid bu önemli ödülün sahibi olmuştu. Yarışmanın ilk etabında; 21 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

OTOMOBİL OSCAR’I

“Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Toyota Corolla Sedan; Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40, modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Toyota Corolla, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye yılı Otomobili ödülüne layık görülen Toyota Corolla Sedan’ın açıklandığı Feriye Palace’da gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasınının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti.

OBJEKTİF BAKIŞ

Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek “Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yılda tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı. Ve sonuçta bir otomobil ilk sırada yer aldı” dedi.



OGD yönetim kurulu üyeleri Feriye’deki törene ev sahipliği yaptı.

ÇOK KALİTELİ BİR İŞE İMZA ATIYORSUNUZ

DÜZENLENEN törende “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bozkurt ödülü aldıktan sonra şunları söyledi; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bütün otomobiller bir emeğin ürünü ve OGD olarak o kadar kaliteli bir işe imza atıyorsunuz ki gerçekten görüyorum ki bu işin mayası tuttu. Burada yarışan finale kalmamış olanlar dahil olmak üzere çok kıymetli emek ürünü otomobiller. Sembolik olarak birinin seçilmesi gerekiyordu. Bizler dahil olduk. Bence otomotiv sektörü kazandı.”

50 YILLIK ORTAKLIK

‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması’nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye’deki işbirliklerinin 50’nci yılını kutlayan OYAK Renault Mais’e verdi. OYAK adına Genel Müdür Antoine Aoun özel ödülünü OGD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Köprülü’nün elinden alırken, Renault Mais’in ödülü OGD Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demirkuşak tarafından Genel Müdür Berk Çağdaş’a takdim edildi.