AA muhabirinin TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi (TÄ°M) verilerinden derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re Sakarya; Ä°stanbul, Kocaeli, Bursa, Ä°zmir, Ankara ve Gaziantep'in ardÄ±ndan ihracat sÄ±ralamasÄ±nda 7. sÄ±radaki yerini korudu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BaÅŸta otomotiv sektÃ¶rÃ¼ olmak Ã¼zere demir ve demir dÄ±ÅŸÄ± metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamlarÄ± endÃ¼strisiyle ekonomiye gÃ¼Ã§ katan Sakarya, geÃ§en yÄ±l 156 Ã¼lke ve 11 serbest bÃ¶lgeye satÄ±ÅŸ yaptÄ±. Kentin 2019'da ihracatÄ± 5 milyar 177 milyon 175 bin dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Toyota, TÃ¼rkTraktÃ¶r ve Otokar'Ä±n Ã¼retim tesislerinin bulunduÄŸu Sakarya'da otomotiv sektÃ¶rÃ¼nce geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan ihracat 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar oldu. Ä°hracatta otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ±, yÃ¼zde 91,4 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Kentin ihracatÄ±nda otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ 74 milyon 258 bin dolarla "demir ve demir dÄ±ÅŸÄ± metaller", 56 milyon 349 bin dolarla "makine ve aksamlarÄ±", 49 milyon 230 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 48 milyon 880 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektÃ¶rleri izledi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bu sektÃ¶rler arasÄ±nda 2018'e gÃ¶re en Ã§ok ihracat artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 30,83 ile "makine ve aksamlarÄ±", bu sektÃ¶rler dÄ±ÅŸÄ±nda ise en fazla ihracat artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zde 107 ile "yaÅŸ meyve ve sebze" ve yÃ¼zde 85,90 ile "hububat, bakliyat, yaÄŸlÄ± tohumlar ve mamulleri" sektÃ¶rlerinde yaÅŸandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

EN Ã‡OK Ä°HRACAT BÄ°RLEÅžÄ°K KRALLIK'A YAPILDIÂ Â Â Â Â Â Â

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde kentten en fazla ihracat 535 milyon 454 bin dolarla BirleÅŸik KrallÄ±k'a gerÃ§ekleÅŸtirildi. Sakarya'nÄ±n en fazla ihracat yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci Ã¼lke ise 521 milyon 443 bin dolarla Fransa oldu. Bu Ã¼lkeleri 398 milyon 157 bin dolarla Almanya, 374 milyon 546 bin dolarla Ä°spanya ve 360 milyon 134 bin dolarlaÂ Ä°srail izledi.Â En fazla ihracat artÄ±ÅŸÄ±, yÃ¼zde 118,25 ile Ä°srail'e oldu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â