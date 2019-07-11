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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Sakarya'dan 156 ülkeye ihracat

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Sakarya'dan 156 ülkeye ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın ilk yarısında 156 ülkeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'dan haziranda 331 milyon 948 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. 

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,13 katkı sağladı. 

Kentten yılın ilk yarısında toplamda 156 ülke ve 8 serbest bölgeye 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-haziran aylarındaki toplam ihracatının yüzde 92,14'lük kısmı bu alanda gerçekleşti. 

Yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe geçen yıl 2 milyar 643 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapan kent, bu yıl yüzde 7,99 azalışla 2 milyar 431 milyon 962 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. 

Sakarya'da en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 33 milyon 22 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 26 milyon 997 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 25 milyon 224 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 23 milyon 675 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 286,55 ile "kuru meyve ve mamulleri" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Bu yıl ocak-haziran döneminde en çok ihracat 279 milyon 253 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,89 arttı. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 272 milyon 327 bin dolarla Fransa oldu. Bu dönemde İspanya'ya 207 milyon 75 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 

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