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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Sakarya'da yapılıyor! Almanya'dan talep yağıyor

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Sakarya'da yapılıyor! Almanya'dan talep yağıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Almanya'dan çok ciddi siparişler aldık. Bunları karşılamak için yeni yatırımlarla inşallah Almanya ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tesislerinde üretilen salçaya yurt dışından da talep gelmeye başladı. İlçenin, Sakarya Nehri kıyısındaki verimli topraklarında üretilen sebze ve meyveler yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Sakaryada yapılıyor Almanyadan talep yağıyor
Osmaneli Belediyesi tarafından işletilen biber ve domates salçası tesisinde ihracata yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Bir süre önce Almanya'dan gelerek tesisi gezen tüccar ile yüklü miktarda satış için ön anlaşma yapıldı.
Sakaryada yapılıyor Almanyadan talep yağıyor
Beşevler köyünde faaliyet gösteren tesiste üretilen salçaların, ayva lokumundan sonra belediye bütçesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Sakaryada yapılıyor Almanyadan talep yağıyor
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 20 çeşit ürünün hasat edilen ilçede domatesin ön sıralarda yer aldığını söyledi.
Sakaryada yapılıyor Almanyadan talep yağıyor
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile daha önce de salça ürettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Talep patlaması yaşıyoruz. Bir önceki dönemin üretim hacmini 20 kat artırma hedefindeyiz. Almanya'dan çok ciddi siparişler aldık. Bunları karşılamak için yeni yatırımlarla inşallah Almanya ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştireceğiz.

Sakaryada yapılıyor Almanyadan talep yağıyor

Belediye bütçesini artırmanın yanı sıra bölge çiftçisini de fiyat anlamında rahatlatmayı hedefliyoruz. İnşallah bu ihracat çok sayıda müşteri getirecek ve Osmaneli salçası sadece yurt içinde değil, tüm dünyada tanınan bir damak tadı olacak." 

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