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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Sakarya'da üretilen araçlar dünyanın dört bir yanında

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Sakarya'da üretilen araçlar dünyanın dört bir yanında

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya'da, yılın 9 aylık döneminde üretilen 200 bin 311 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 177 bin 718'i yurt dışına satıldı. Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren kent, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla yılın 9 ayında 177 bin 718 aracı yurt dışına satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki başarısını sürdürüyor.

Sakarya, yılın 9 aylık döneminde demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile birçok sektörün katkısıyla 146 ülke ve 11 serbest bölgeye toplamda 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-eylül döneminde Sakarya'da 183 bin 344 otomobil, 137 kamyonet, 534 midibüs, 601 otobüs ve 15 bin 695 traktör olmak üzere 200 bin 311 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,7'sinin yapıldığı kentte, günde 742 araç banttan indirilerek, 658'i yurt dışına satıldı.

Yılın 9 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88,7'sine denk gelen 177 bin 718'i ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,1 olarak gerçekleşti.
Kentin söz konusu dönemde, ülke ekonomisine katkısı 3 milyar 410 milyon 517 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Toyota, bu yıl global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başarırken, hibrit otomobil satışlarındaki liderliğini de sürdürüyor. Firma, 9 ayda 183 bin 344 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 15 bin 695 ile ikinci, Otokar bin 272 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90'ına denk gelen 164 bin 898 aracı yurt dışına sattı.

OTOKAR VE TÜRK TRAKTÖR'DEN İHRACAT ARTIŞI
Otokar, yılın 9 ayında 137 kamyonet, 534 midibüs ve 601 otobüs olmak üzere toplam bin 272 adet üretim gerçekleştirdi.
İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artırmayı başaran Otokar, geçen yılın aynı döneminde 484 araç ihraç ederken, bu yıl 915 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-eylül döneminde ürettiği 15 bin 695 traktörün yüzde 75'ine denk gelen 11 bin 905'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı. 

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