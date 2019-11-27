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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Sakarya'da modern sulamayla 325,5 milyon lira tasarruf edildi

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Sakarya'da modern sulamayla 325,5 milyon lira tasarruf edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın "Sakarya il ve ilçelerimizde, 2019 yılında toplam 54 bin 244 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 325,5 milyon lira katkı sağlandı" dedi.

Sakarya'da, 2019'da 54 bin 244 dekar tarım arazisinde yapılan modern sulama sistemleriyle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern, tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarılan açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yen verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarına vurgu yaptı.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna değinen Aydın, bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini ve yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Bu kapsamda, Marmara'nın yeşil şehri Sakarya'da 4 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 31 Ekim'de tamamlandığını bildiren Aydın, şunları kaydetti:
"2019 yılı sulama sezonunda, Sakarya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 54 bin 244 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Sakarya il ve ilçelerimizde, 2019 yılında toplam 54 bin 244 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 325,5 milyon lira katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

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