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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Sakarya'da 6 ayda 141 bin 495 araç üretildi

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Sakarya'da 6 ayda 141 bin 495 araç üretildi

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,3'ünü karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 6 aylık döneminde 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretimi gerçekleştirildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle yılın ilk yarısında ihracat rakamlarına 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık katkı sağladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında Sakarya'da 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 18,9'unu tek başına karşılayan kentte, günde 786 araç üretilmiş oldu. Bu araçların 691'i yurt dışına satıldı. 

SAKARYA'DAN İHRACATA YÜZDE 19,3 KATKI

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88'ine denk gelen 124 bin 474'ü ihraç edildi. Otomotiv şehri Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. 

Geçen yıl ilk 6 aylık dönemde 123 bin 982 aracı yurt dışına satan kent, bu yılın aynı döneminde 124 bin 474 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine güç katmayı sürdürdü. 

Yılın ilk yarısında hibrit otomobil satışlarında liderliğini sürdüren Toyota, üretimde 130 bin 541 araçla birinci, TürkTraktör 10 bin 56 araçla ikinci, Otokar 898 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 116 bin 264 araç, TürkTraktör 7 bin 562 araç ve Otokar 648 araç ihraç etti. 

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, ilk yarıda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşse de üretimin yaklaşık yüzde 89'una denk gelen 116 bin 264 aracı yurt dışına sattı. 

OTOKAR'DAN YÜZDE 201'LİK İHRACAT ARTIŞI

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden olan Otokar, yılın ilk 6 aylık periyodunda 96 kamyonet, 325 midibüs ve 477 otobüs olmak üzere toplam 898 adetlik üretim gerçekleştirdi. 

Geçen yılın aynı döneminde 215 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yaklaşık yüzde 201 artışla 648 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ilk yarıda ürettiği 10 bin 56 traktörün yüzde 75'ine denk gelen 7 bin 562'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

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