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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Sakarya Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

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Sakarya Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

TOKİ tarafından, millet kıraathanesinin de içerisinde yer alacağı 71 bin 712 metrekarelik Sakarya Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sakarya Millet Bahçesi'nin ihalesi dün gerçekleştirildi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma, projeyi 5 ay içerisinde tamamlayacak.

Yeni çevre ve şehircilik vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçelerinin inşasında TOKİ aktif olarak görev alıyor. TOKİ, öncelikli olarak mülkiyetindeki eski stat alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre Sakarya'da da Eski Sakarya Atatürk Stadı'nın yerine kurulacak millet bahçesi için 22 firmanın katılımıyla dün ihale düzenlendi.

RENK VE KOKU BAHÇELERİ YER ALACAK

71 bin 712 metrekare alana kurulacak millet bahçesi projesiyle vatandaşlar, içerisinde yürüme yollarının, spor alanlarının, yansıma havuzunun olduğu yeşil alana kavuşacak.

Sakarya Millet Bahçesi projesinde bütünleşik ve doğayı korumacı bir yaklaşım esas alınacak. Proje içerisinde 989 metrekarelik yapay bir gölet oluşturulacak. Kuzey girişinde kullanıcıları davet eden 3 bin 832 metrekarelik renk ve koku bahçeleri yer alacak.

Proje alanının kuzeydoğu ucu için öngörülen bin 570 metrekarelik sebze ve meyve bahçeleriyle Sakarya'nın tarımsal karakteri kent merkezinde yeniden yansıtılarak kullanıcıların deneyimleyebileceği aktif bir alan oluşacak.

Millet bahçesinin yapılacağı yerde kuzey-güney hattındaki yaya alanlarıyla bütün alana ulaşım sağlanırken, bölgenin batısındaki mevcut havuz revize edilerek çevresinde millet kıraathanesinin de oluşturulacağı has bahçe ile vatandaşlar daha sakin dinlenme alanlarına kavuşacak. Projede 129 araçlık otopark da öngörülüyor.

Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma, projeyi 5 ay içerisinde tamamlayacak.

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