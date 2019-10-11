Sakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti
GeriEkonomi Sakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Sakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya ihracatta 50 ilin toplamını geçti

Türkiye'nin sanayi şehirlerinden Sakarya, ocak-eylül döneminde 146 ülke ve 11 serbest bölgeye 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Kentin ihracatında yüzde 91,3 ile ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların bulunduğu Sakarya, yılın 9 aylık döneminde 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık payıyla 50 ilin toplam ihracat rakamını geçti. AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, eylül ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 107 artırarak 391 milyon 967 bin dolara çıkardı.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleriyle diğer sektörlerde yurt dışına satış yapan kent, Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 9 ayında toplamda 146 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, 50 ilin toplam ihracat rakamını geçerek ülke ekonomisine 3 milyar 732 milyon 873 bin dolar döviz kazandırdı.

İHRACAT SIRALAMASINDA "OTOMOTİV" BAŞI ÇEKİYOR

Kentin ihracatında yüzde 91,3 ile ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 410 milyon 517 bin dolarlık ihracata imza attı. Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 52 milyon 978 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 43 milyon 800 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 37 milyon 536 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 33 milyon 668 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 108,13 ile "mücevher" ve yüzde 95,68 ile "kuru meyve ve mamulleri" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Bu yıl ocak-eylül döneminde en çok ihracat 416 milyon 655 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 353 milyon 987 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla 301 milyon 42 bin dolarla İspanya, 275 milyon 735 bin dolarla Almanya ve 267 milyon 963 bin dolarla İsrail izledi. Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 92,5 artışla İsrail olarak kayıtlara geçti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Varank'tan "yerli malı kullanın" çağrısı
Babasından devraldı, kendi işinin patronu oldu! Devlet desteğiyle 3 katına çıktı
Türk Hava Yolları'ndan yeni uçuş emniyeti videosu
Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı