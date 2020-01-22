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HaberlerEkonomi HaberleriSajid Javid: AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz"
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Sajid Javid: AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz"

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Sajid Javid: AB ile bir ticaret anlaşması "birinci önceliğimiz"

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) Birleşik krallık Başbakanı Boris Johnson'ın yerine katılan Maliye Bakanı Sajid Javid, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılmasının "birinci öncelikleri" olduğunu söyledi.

İki tarafın da, bir ticaret anlaşması için çok kısa bir zaman olduğunun farkında olduğunu vurgulayan Javid, buna karşılık bir anlaşmanın "kesinlikle yapılabileceğini" vurguladı. Javid, yeni ticaret anlaşmasının hem mallar hem de hizmetlerin ticaretinde birçok sorunu çözümleyebileceğinin altını çizdi.

Javid ayrıca, Birleşik Krallık Parlamentosu’ndaki Muhafazakar Parti çoğunluğu olmasınınBrüksel ile müzakere edilen her konunun uygulanabileceğinin teminatı olduğunu da savundu.

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