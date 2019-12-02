Sahte ve kaçağın peşindeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSahte ve kaçağın peşindeler
GeriEkonomi Sahte ve kaçağın peşindeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Neşe KARANFİL
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sahte ve kaçağın peşindeler

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Sahte ve kaçağın peşindeler

Marka Koruma Grubu inşaat, sigara, alkol ile tekstil-deri sektöründeki sahte, kaçak ürünlerin faturasını çıkaracak.

Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, son dönemde kaçak ürünlere yönelimin arttığını belirterek, devletin uğrayacağı vergi kaybı başta olmak üzere sahte, kaçak ürün ticaretinin tüketiciye, perakendeciye, üreticiye, tasarımcıya etkilerini, tüketicinin sahte ürün alma eğilimi üzerinden ölçen bir çalışma yapacaklarını bildirdi. Aydınlık, inşaat sektöründe ihraç edilen malzemelerde sahte ürünlerin olumsuz imaj yarattığını gördüklerini belirterek, özellikle dış cephe ile fayans malzemelerinde sahte ürünlerin yoğunlaştığını anlattı. Tütün ürünlerine getirilen nispi vergi artışı sonucu sigara fiyatlarının artması nedeniyle bu yıl sigara satışlarında düşüş görüldüğünü ifade eden Aydınlık, açık tütün ve kaçak ürünlere ilginin arttığını söyledi. Kaçak sigara nedeniyle bu yıl 8 milyar liralık vergi kaybının tahmin edildiğini vurgulayan Aydınlık, önlem alınmazsa 2020’de vergi kaybının artarak 12 ila 15 milyar liraya ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi. Aydınlık, tüketicinin ucuz diye daha zararlı kaçak açık tütüne yöneldiğini dile getirdi. Alkolde ise etil alkolün denatüre olmayan satışının yasaklandığını, ancak hâlâ piyasada denatüre edilmemiş halde satıldığını söyleyen Aydınlık, “Özellikle internet yoluyla denatüre edilmemiş etil alkole evde üretilen içkilerde kullanılmak için ulaşılıyor” dedi.

ÇİN PİYASAYA HÂKİM

Deri sektöründe üreticinin çanta, cüzdan gibi ürünlerde kendi markasıyla turistlere satış yapmak istediklerini anlatan Aydınlık, “Eskiden sahte ürünlerin satılmasına çok aldırılmıyordu, çünkü ihracat yapılıyordu. Ancak özellikle Rusya pazarına şimdi Çin girdi. Çin sahte üründe dünya pazarında bir numara. Çin ile Hong Kong piyasanın yüzde 75’ine hakim. Türkiye ikinci sırada. Çin önceden sahte ürünler çıkarırdı, ama şimdi orijinaline çok yakın üretim yapıyor. Bunun için de ambargo yiyor” diye konuştu. 

MARKA KORUMA GRUBU NE YAPIYOR?

Marka Koruma Grubu sahte, kaçak, taklit ve korsana karşı tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor. P&G’nin kurucusu olduğu Marka Koruma Grubunda; Nike, British American Tobacco, Mey, Louis Vuitton, Karagözoğlu Dış Ticaret AŞ gibi markalar bulunuyor. 2001 yılında kurulmuş gönüllü bir özel sektör inisiyatifi. MKG, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli-yabancı 120 markayı markayı temsil ediyor. 2008’de Hacettepe Üniversitesi ile, 2016 yılında da Doç. Dr. Ümit İzmen’le hazırladığı sahte kaçak piyasasına yönelik raporları var. Son dönemde sahte kaçakta yaşanan hızlı artışla birlikte üçüncü raporu hazırlama gereğini doğurdu.

False
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle