Sahte ve kaçağın peşindeler
Marka Koruma Grubu inşaat, sigara, alkol ile tekstil-deri sektöründeki sahte, kaçak ürünlerin faturasını çıkaracak.
Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, son dönemde kaçak ürünlere yönelimin arttığını belirterek, devletin uğrayacağı vergi kaybı başta olmak üzere sahte, kaçak ürün ticaretinin tüketiciye, perakendeciye, üreticiye, tasarımcıya etkilerini, tüketicinin sahte ürün alma eğilimi üzerinden ölçen bir çalışma yapacaklarını bildirdi. Aydınlık, inşaat sektöründe ihraç edilen malzemelerde sahte ürünlerin olumsuz imaj yarattığını gördüklerini belirterek, özellikle dış cephe ile fayans malzemelerinde sahte ürünlerin yoğunlaştığını anlattı. Tütün ürünlerine getirilen nispi vergi artışı sonucu sigara fiyatlarının artması nedeniyle bu yıl sigara satışlarında düşüş görüldüğünü ifade eden Aydınlık, açık tütün ve kaçak ürünlere ilginin arttığını söyledi. Kaçak sigara nedeniyle bu yıl 8 milyar liralık vergi kaybının tahmin edildiğini vurgulayan Aydınlık, önlem alınmazsa 2020’de vergi kaybının artarak 12 ila 15 milyar liraya ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi. Aydınlık, tüketicinin ucuz diye daha zararlı kaçak açık tütüne yöneldiğini dile getirdi. Alkolde ise etil alkolün denatüre olmayan satışının yasaklandığını, ancak hâlâ piyasada denatüre edilmemiş halde satıldığını söyleyen Aydınlık, “Özellikle internet yoluyla denatüre edilmemiş etil alkole evde üretilen içkilerde kullanılmak için ulaşılıyor” dedi.
ÇİN PİYASAYA HÂKİM
Deri sektöründe üreticinin çanta, cüzdan gibi ürünlerde kendi markasıyla turistlere satış yapmak istediklerini anlatan Aydınlık, “Eskiden sahte ürünlerin satılmasına çok aldırılmıyordu, çünkü ihracat yapılıyordu. Ancak özellikle Rusya pazarına şimdi Çin girdi. Çin sahte üründe dünya pazarında bir numara. Çin ile Hong Kong piyasanın yüzde 75’ine hakim. Türkiye ikinci sırada. Çin önceden sahte ürünler çıkarırdı, ama şimdi orijinaline çok yakın üretim yapıyor. Bunun için de ambargo yiyor” diye konuştu.
MARKA KORUMA GRUBU NE YAPIYOR?
Marka Koruma Grubu sahte, kaçak, taklit ve korsana karşı tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor. P&G’nin kurucusu olduğu Marka Koruma Grubunda; Nike, British American Tobacco, Mey, Louis Vuitton, Karagözoğlu Dış Ticaret AŞ gibi markalar bulunuyor. 2001 yılında kurulmuş gönüllü bir özel sektör inisiyatifi. MKG, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli-yabancı 120 markayı markayı temsil ediyor. 2008’de Hacettepe Üniversitesi ile, 2016 yılında da Doç. Dr. Ümit İzmen’le hazırladığı sahte kaçak piyasasına yönelik raporları var. Son dönemde sahte kaçakta yaşanan hızlı artışla birlikte üçüncü raporu hazırlama gereğini doğurdu.
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