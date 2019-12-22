Sahte tapu oyunu

Turizmin gözde bölgesinde 990 dönüm 2B arazisinin sahibi olduklarını söyleyen şebeke, sanayici Kadri Büber’i (50), tuzağa düşürdü. Şebeke, masraf adı altında Büber’den gün aşırı para aldı. Büber adına hazırlanan tapuların sahte olduğu ortaya çıktı. 18’er yıla kadar hapsi istenen üç kişiden ikisinin, başka dosyadan tutuklu oldukları ortaya çıktı. İstanbul İkitelli’de takım tezgahları imalatı yapan Büber (50), Bodrum tatili sırasında Hasan Sevimli (46) isimli bir kişi ile tanıştı. Sevimli, Büber’e, yıllar önce Zonguldak’tan Bodrum’a geldiğini, 1990’lı yıllarda yüzlerce dönüm arazi satın aldığını söyledi. Sevimli, sahibi olduğu 2B arazileri için maliyeye ödediği paralara ilişkin evrakları da Büber’e gösterdi. Sevimli bir süre sonra, Büber’i, Sadrettin Burak Öztürk (41) ile tanıştırdı.

TAPULAR SAHTE ÇIKTI

İkili, güvenini kazanmak için Büber’i dönemin Muğla Valisi ile de tanıştırdı. Büber’e, 24 milyon liraya devri yapılacak iki parsel arazi için tapular da hazırlandı. Büber’in, şüphelenmemesi için imza işlemleri Muğla Milli Emlak Müdürlüğü binasında yapıldı. Büber’e, imza işlemlerinin gizli yapılması gerektiği telkin edildi. Büber, devir işlemleri için onlarca evrağa imza attı. Tapu masrafları ve harç ödemeleri için Büber’den yüzbinlerce lira alındı. Büber, iki tapu ile ilgili sorgulama yaptırdığında ise ilk şoku yaşadı. Üzerinde, Büber’in fotoğrafının da yer aldığı tapuların sahte olduğu ortaya çıktı.

SAHTE SENETLE TAKİP

Dolandırıldığını anlayan Büber, bir süre sonra ikilinin izini de kaybetti. Ancak esas şoku, evine gelen postacının getirdiği icra yazısı ile yaşadı. Gelen icra kâğıdına göre Büber, Orhan Dalmızrak isimli birine 450 bin TL borçluydu. Büber, Dalmızrak’ı tanımadığı gibi böyle bir borcu da bulunmuyordu. İkinci kez dolandırılmaya çalışıldığını anlayan Büber, tapu işlemleri için boş kâğıtlara attığı imzalardan biri kullanılarak sahte senet oluşturulduğunu anladı. Bilirkişi incelemesinde, senedin de sahte olduğu belirlendi. Soruşturma sonrası üç sanık hakkında 6’şar yıldan 18’er yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ikisi tutuklu yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.