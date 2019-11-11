Sahte servislere bakanlık engeli
Son dönemde çok fazla tüketicinin mağdur olmasına neden olan sahte servisler için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici ve firmalardan gelen şikâyetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Pekcan, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını bildirdi. Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un, dayanıklı tüketim mallarının satış sonrası hizmeti verilmesi konusunu da düzenleme altına alarak tüketicilere koruma alanı sağladığını hatırlattı.
SERVİS BİLGİLERİ İŞLENECEK
Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını belirten Pekcan, “Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek. Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçeceğiz ve aynı zamanda firmaların ticari itibarlarıyla marka değerlerini de koruyacağız. Proje tamamlandığında, tüketicilerin, ürünlerle ilgili sorun yaşadığında firmaların yetkili servislerine arama motorları gibi doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşayacağı platformlardan değil, güvenilir tek bir kanaldan doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız ”şeklinde konuştu.
FAHİŞ FİYATLAR ÖDENİYOR
Pekcan, tüketicilerin satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi. Bu tür sahte yetkili servislerle muhatap olan tüketicilerin hem düzgün bir şekilde satış sonrası hizmet alamadığını hem de fahiş fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Pekcan, bazı durumlarda da ürünlerinin servise götürülmek üzere evden alınmasına rağmen bir daha geri getirilmediğini dile getirdi.
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