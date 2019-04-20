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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.04.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Sahte paraları ATM'ye yatıranlar yakalandı

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Mersin'de küçük miktardaki gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte 100 ve 200'lük banknotlara yapıştırarak entegre edip, çok sayıda banka ATM'sine yatırıp, daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak çeken 4 kişi yakalandı.

Birçok ilde aynı yöntemle bankalara sahte para yatırıp, gerçek para çeken 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışı şahıslardan birinin, "kolay değil ha 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir şikayet üzerine K.G. isimli bir şahsı incelemeye aldı. Yapılan incelemede, K.G. isimli şahsın küçük miktardaki gerçek olan paraların belirli yerlerinden keserek, sahte paralar üzerine yapıştırmak marifetiyle entegre ettiği, bu şekilde çok sayıda banka ATM sisteminden geçecek şekilde sahte para düzenlediği, bu paraları ATM cihazından yatırdıktan sonra aynı bankanın başka ATM'sinden arkadaşları aracılığıyla orijinal para olarak çektiklerini belirledi. Şahsın bu paraları arkadaşlarının yanı sıra ailesi aracılığıyla da çektiğini belirleyen ekipler, Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri illerinde bu işlemin yapıldığını tespit etti.

"ENFLASYONU DÜŞÜRECEKTİK BIRAKMADINIZ"

Yapılan tespitlerin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.G. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 68 adet 100 liralık sahte para ele geçirildi. Bugün emniyette ki ifadeleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şahıslardan K.G. ve S.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı K.G.'nin, "kolay değil ha 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.

 

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