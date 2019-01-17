Sahte siteler kurdular Karadağ vatandaşlığı dağıtıyorlar!

BALKAN ülkesi Karadağ’ın nüfusu 650 bin civarında. Ülke, son yıllarda büyük ilgi görüyor. Turizmin yanı sıra yatırım için de Türkiye’nin yanı sıra başka birçok ülkeden Karadağ’a yatırımlar söz konusu. Ancak bu durum Türkiye’de bazı kişiler için yeni bir kazanç kapısı olarak görülmeye başlandı. Karadağ’da oturum ve çalışma izin için aranan tek geçerli şart sabıka kaydının olmaması. Birer yıl için verilen çalışma ve oturma izin için ödemeniz gereken tutar 150-160 Euro arasında değişiyor. Karadağ Devleti, demografik yapının bozulmaması için ise vatandaşlık almıyor. Ancak bu yıl, ‘Ekonomik vatandaşlık’ adı ile 3 yıllık yeni bir uygulama başladı.



Dr. Akkan Suver, 2008'den bu yana Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu olarak görev yapıyor.

GİDİNCE GERCEĞİ ÖĞRENİYOR!

Türkiye’de ise Karadağ vatandaşlığı için bir çok kişinin dolandırıldığı öğrenildi. 26 Mayıs 2008’den bu yana Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu olarak görev yapan Dr. Akkan Suver “Değişik isimler adı altında bir çok yer kurulmuş. Kimi danışmanlık hizmeti verdiğini söylüyor kimi turizm acentesi olduğunu… Bu kişiler, Karadağ vatandaşlığı adı altında 7 bin ile 12 bin Euro arasında para alıyor.



Nüfusu 650 bin seviyesinde olan ülke son yıllarda bir çok ülkeden yatırımcı çekiyor.

Taraflar arasında bir sözleşme de imzalanıyor. Ancak böyle bir şeyin olması imkansız. Karadağ, vatandaşlık için bu yıl 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 arasında geçerli olacak bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın özü ise, sizin bu ülkede yatırım yapmanız veya belli tutarlarda gayrimenkul almanız gerekiyor… Ancak, insanımızın da dikkatsizliği ciddi sorunlara yol açıyor. Kişi, verdiği 7 bin ile 12 bin Euro arasındaki değişen paralar sonrası vatandaş olduğunu düşünüyor. Elindeki bu belgeler ile Karadağ’a gidiyor. Tabi burada gerçek ile yüzleşiyor. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil” dedi.



Montenegro vatandaşlığı için çok sayıda sitenin de kurulduğu anlaşıldı.



SAHTE KONSOLOSLUK BİNASI!

“Dolandırılan kişiler her gün ya bizi ya büyükelçiliği arıyor” diyen Dr, Suver şunları kaydetti: “Bunları söylemeye utanıyorum ama, oradaki itibarımıza da ciddi biçimde zarar veriyor bu tür durumlar. Karadağ yetkilileri bize ‘Parayı sizin adamlar alıyor’ diyor. Bizimkiler, burada gitmiş turizm firmasın vermiş parayı. Karşıdaki adam ‘işlerini takip edeceğim’ demiş. Ancak söylenen ile sözleşmede yazan farklı şeyler tabi. Bu alanda bir çok site kurmuşlar. Bizim binamızın çok yakında devasal bir binada ofis kurmuşlar. Üzerinde konsolosluk yazmıyor ama danışmanlık kelimesinin kısaltılmışı yazılmış. Tabi insanlar fark edemiyor. İçeri girdiğinizde 7 yıldızlı otel gibi döşenmiş ofislerde karşılanıyorsunuz. Bizim şoförü gönderdim bakması için. Bana geldi, “Akkan Bey, içerideki lüksü görünce içeri girmeye çekiniyor insan’ dedi.

TÜRKİYE’DEN BİN KİŞİ GİTTİ

Karadağ Devletinin açıkladığı ekonomik vatandaşlığı göre ya ülkenin belli bölgelerinde 250 bin Euro veya 450 bin Euro’luk gayrimenkul almak gerekiyor ya da, turizm bölgelerinde belli kapasitede otel yatırımı yapmak gerekiyor. Anılan uygulama için de son tarih 31 Aralık 2021 olarak açıklandı. Karadağ’da Türkiye’den çalışma ve oturma izni ile giden kişi sayısı ise 1000 civarında.