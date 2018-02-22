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Sahte kimliklerle mağazaların kâbusu oldu!

Dinçer GÖKÇE
22.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

Başkalarına ait nüfus cüzdanlarına kendi fotoğrafını yapıştıran bir kişinin, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki onlarca mağazayı dolandırdığı ortaya çıktı. Alışveriş yaptığı yerlerde ev aletleri alan kişinin faturası ise kimliğin gerçek sahiplerine gidiyor. Durum ortaya çıkınca hem kimliği kullanılanlar hem mağaza sahipleri savcılıkları akın etti.

Kimliği tespit edilemeyen bir kişi şu sıralar bir çok kişinin kâbusu oldu. Kurbanlarının yarısı kimliği kaybolmuş veya çalınmış kişiler, bir bölümü de ev Sahte kimliklerle mağazaların kâbusu oldueşyası satan mağazalar oldu. Savcılıklara yapılan başvurulara göre en büyük vurgun Ankara’da yapılmış gibi görünüyor. Ancak İstanbul’da da, İzmir’de de aynı kişinin mağazalara giderek alışveriş yaptığı belirlendi.

EVE HACİZLER GELMEYE BAŞLADI

Kimliği kullanılarak çeşitli illerde alışveriş yapılan F. C., evine peşi sıra gelen haciz yazıları durumdan haberdar olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında ifade veren F.C., Samsun’da yaşadığını geçen yıl tedavi için Ankara’da kimliğini kaybettiğini belirtti. Kimliğin kaybolması nedeniyle gerekli bildirimlerde bulunduğunu aktaran F.C., evine gelen ödeme emirlerine itiraz ettiğini kaydetti. F.C., alınan ürünler için düzenlenen senetlerdeki imzasının kendisine ait olmadığını belirtti. Bu durumu, imzalar üzerindeki kriminal inceleme raporu da teyit etti.

ACELEM VAR DEDİ MALLARI ALDI

Mağazasında alışveriş yapılan R. Y. ise ifadesine, “Hem ürünlerim gitti hem de satılan ürünlerimin parasını alamadım” dedi. Y. ifadesine, sahte kimlikle alışveriş yapan kişinin, mağaza personeline acelesi olduğunu belirterek ürünleri aldığını anlattı.

ONLARCA MAĞAZAYI DOLANDIRDI

Soruşturmayı takip eden Ankara Barosuna üye avukat Yaşar Sarı ise yaptığı açıklamada “Bin bir surat dolandırıcı olarak nitelediğimiz bu kişi, Ankara'da birçok mağazadan küçük ev aletleri alarak mağazaları dolandırıyor. Bizim değerlendirmemize göre bu kişi, başkalarının kimliği üzerinden aldığı ürünleri uygun fiyata satarak elinden çıkarıyor. Tespitlerimize göre bu kişi Ankara çevresinde onlarca mağazayı dolandırdı” dedi.
Sahte kimliklerle mağazaların kâbusu oldu
Bir çok farklı mağazada yapılan alışverişlerde farklı kimlik gösterilse de aynı imzanın atıldığı anlaşıldı. 

 

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Etiketler: avukat Yaşar Sarı , Ankara Barosu , Mağaza
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