Sahte iÃ§ki nasÄ±l anlaÅŸÄ±lÄ±r

- AMASYAÂ´da jandarma ekiplerince kaÃ§ak alkol Ã¼retimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 bin 572 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi, 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

- ARNAVUTKÃ–Yâ€™de 3 katlÄ± binaya dÃ¼zenlenen sahte iÃ§ki operasyonunda 6 tona yakÄ±n metil alkol ve sahte iÃ§ki Ã¼retiminde kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.

- TEKÄ°RDAÄžâ€™Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda,Â yÄ±lbaÅŸÄ±nda piyasaya sÃ¼rÃ¼lmek iÃ§in Ã¼retilenÂ 960 litre etik alkol, 207 litre el yapÄ±mÄ± iÃ§ki ele geÃ§irildi,Â 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

- MALATYAâ€™da, polis ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda 1 ton sahte boÄŸma rakÄ± ele geÃ§irildi, 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

- KAYSERÄ°â€™de polisin baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi tekel bayisinde, iÅŸyeri sahibi tarafÄ±ndan Ã¼retilen 35 litre sahte iÃ§ki ile 350 litre etil alkol ve 250Â alkol aromasÄ± ele geÃ§irildi.

- ESENLER ve ZEYTÄ°NBURNUâ€™nda yÄ±lbaÅŸÄ±nda piyasaya sÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 577 dolu iÃ§ki ÅŸiÅŸesi, 660 litre doluma hazÄ±r iÃ§ki, 199 boÅŸ iÃ§ki ÅŸiÅŸesi, 500 iÃ§ki ÅŸiÅŸesi kapaÄŸÄ± ve 4800 adet ÅŸiÅŸelerin Ã¼zerine yapÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in etiket ele geÃ§irildi.

- Ã‡ANAKKALEâ€™de, polisin bir kÃ¶y evinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 370,5 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi.

- ADANAâ€™da, polis ekiplerince kaÃ§akÂ imalathaneye dÃ¼zenlenen operasyonda, dolumu yapÄ±lmÄ±ÅŸÂ 170 ÅŸiÅŸe sahte rakÄ± ele geÃ§irildi.

- MERSÄ°NÂ´in Tarsus ilÃ§esinde yeni yÄ±l Ã¶ncesi piyasaya sÃ¼rÃ¼lmeye hazÄ±rlanan 455 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irilirken, 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

- ANTALYAâ€™nÄ±n Serik ilÃ§esinde polisin durdurduÄŸu araÃ§ta 21 ÅŸiÅŸe sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi.

- GAZÄ°ANTEPâ€™te, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, piyasaya sahte iÃ§ki sÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonda,Â 89 ÅŸiÅŸe sahte alkol, 27,5 litre dÃ¶kme alkol, 100 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi.

YukarÄ±daki haberleri DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±â€™nÄ±n sadece son 5 gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan derledim. Liste uzayÄ±p gidiyor. Yurdun dÃ¶rt bir tarafÄ±nda bir grup sahtekar iÃ§ki Ã¼retip oradan oraya taÅŸÄ±yor, pazarlÄ±yor. Tek hedefleri var size sahte iÃ§ki iÃ§irip bu yolla para kazanmak. Emin olun bazÄ± satÄ±cÄ±lar, restoranlar sahte iÃ§kileri stokladÄ±, avlarÄ±nÄ± bekliyorlar. Aman dikkat, iÅŸin uÃ§unda Ã¶lÃ¼m var!

ETÄ°LÄ°N DE SAHTESÄ° OLABÄ°LÄ°R

NORMALDE alkollÃ¼ iÃ§kilerin Ã¼retiminde etil alkol kullanÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle son yÄ±llarda evde Ã¼retilen rakÄ± ve etil alkol sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndemde. Ancak piyasada etil alkolÃ¼n de sahtesinin bulunabildiÄŸini unutmamak gerekiyor. Sahte alkol Ã¼retiminde kullanÄ±lan metil alkol ise Ã§ok ucuz olduÄŸu iÃ§in merdiven altÄ± Ã¼retim yapÄ±lan yerlerin sÄ±klÄ±kla tercih ettiÄŸi bir bileÅŸen. Kimyasal Ã¼rÃ¼nlerde, endÃ¼stride kullanÄ±lÄ±yor. GÄ±da maddelerinin Ã¼retiminde kullanÄ±lmasÄ± yasak. SahtekÃ¢rlar metil alkolÃ¼ normal alkolÃ¼n iÃ§ine katÄ±yor. BÃ¶ylece tÃ¼ketici gerÃ§ek alkolle sahte alkolÃ¼n tadÄ±nÄ± ayÄ±rt edemediÄŸinden zehirlenme yaÅŸanÄ±yor.

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BU AYRINTILARA DÄ°KKAT!

1-Â TÃ¼rkiyeâ€™de orjinal distile iÃ§kilerin cam ambalaj dÄ±ÅŸÄ±nda satÄ±lmasÄ± yasaktÄ±r. DiÄŸer tÃ¼m ambalajlarda satÄ±lan distile iÃ§kiler sahte ya da kaÃ§aktÄ±r.

2- ÅžiÅŸenin daha Ã¶nce kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±na veya bu izlenimi verip verilmediÄŸine bakÄ±lmalÄ±.

3- FiyatÄ± piyasa fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok altÄ±nda olan bir Ã¼rÃ¼nden ÅŸÃ¼phelenilmelidir. AlkollÃ¼ iÃ§kiler Ã¼zerinde yÃ¼ksek vergiler olduÄŸu iÃ§in alkollÃ¼ iÃ§ki fiyatlarÄ±nda yÃ¼ksek miktarda iskonto yapÄ±lamaz. DolayÄ±sÄ±yla normal fiyatÄ±ndan Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼rÃ¼nler sahte olma olasÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerdir.

4- AlÄ±nan Ã¼rÃ¼nde, ÅŸiÅŸenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa gÃ¼venlik adÄ±mlarÄ± kontrol edilmelidir.

5- Restoranlarda ÅŸiÅŸenin Ã¶nÃ¼nÃ¼zde aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± isteyin. AyrÄ±ca ÅŸiÅŸenin sÄ±vÄ± miktarÄ± gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r ÅŸekilde standart dÃ¼zeyin altÄ±nda ya da Ã¼stÃ¼ndeyse uyanÄ±k olun. (Fabrikalarda Ã¼retilen orijinal Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§indeki sÄ±vÄ± miktarÄ± otomatik olarak ayarlanmaktadÄ±r.)

6- KapaÄŸÄ± aÃ§Ä±k olan alkollÃ¼ Ã¼rÃ¼nÃ¼ kesinlikle almayÄ±n.

7- KapaÄŸÄ± kapalÄ± olan, ancak daha Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve bir ÅŸekilde yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak tekrar kapatÄ±lmÄ±ÅŸ izlenimi veren ÅŸiÅŸelerdeki alkollÃ¼ Ã¼rÃ¼nler kesinlikle tÃ¼ketilmemeli.

8- Ä°Ã§ki ÅŸiÅŸesinin Ã¼zerinde mutlaka hologram bulunmalÄ±.

9- ÅžiÅŸenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalÄ±.

10- AlkollÃ¼ iÃ§ki ÅŸiÅŸesinin kapak kÄ±smÄ±nÄ±n tutkalla yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat edin

11- KapaÄŸÄ±nda enjektÃ¶r deliÄŸine benzer delik bulunan ÅŸiÅŸelerden uzak durun.

12- AlkollÃ¼ iÃ§kileri, â€˜TAPDK SatÄ±ÅŸ Belgesiâ€™ olan perakende satÄ±cÄ±lardan almalÄ±sÄ±nÄ±z,

13- ÅžiÅŸesinin arka yÃ¼zÃ¼nde tÃ¼keticiyi bilgilendirme amaÃ§lÄ± TÃ¼rkÃ§e etiket olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmeli.

14- Etiket Ã¼zerinde Ã¼retici veya ithalatÃ§Ä± firma adÄ± veya adresi bulunmasÄ±na dikkat edilmeli.

15- GÃ¶rÃ¼nÃ¼r ve belirgin halde bulanÄ±klÄ±k, tortu ve fiziki kirlilik iÃ§eren alkollÃ¼ iÃ§kiler kesinlikle tÃ¼ketilmemeli

16- BÃœÄ°S* kontrolÃ¼ yapÄ±n.

*BÃœÄ°S NEDÄ°R?Â Orijinal Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼zerinde 14 basamaklÄ± bir kod numarasÄ± bulunmaktadÄ±r. Bandrollerin Ã¼zerinde yer alan 14 basamaklÄ± kod numarasÄ±Â www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralÄ± telefona SMS ile gÃ¶nderilerek, veyaÂ Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n akÄ±llÄ± telefon kare kod doÄŸrulama aplikasyonu Ã¼zerinden kontrol edilebilir.

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