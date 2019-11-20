Sahte içeriğe ‘bakanlı’ uyarı
Facebook’un 10 milyon dolar ödüllü Deepfake Detection Challenge (sahte içerik bulma) Yarışması’na katılacak olan Türk firması Zemana, kabineden bir bakanın sahte videosunu üretti.
İsmi açıklanmayan bakan, farklı senaryolarla üretilen birkaç videodan birini seçerek önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Siber güvenlik alanında online çözümler üreten ve Asis Elektronik ile birleşen Zemana firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, yeni kullanıma sundukları Deepware Scanner’ı (Sahte İçerik Dedektörü) anlattı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın geçen yıl yayınlanan ve insan gözüyle gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan sahte videosunu hatırlatan Atmaca, sahte içeriklerin gelecekte ünlü yıldızlar ve politikacıları hedef alacağını bildirdi.
Hükümetlere, sosyal medya platformlarına, anlık mesajlaşma aplikasyonları ile haber ve medya platformlarına yönelik tehlikelere dikkat çekmek istediklerini belirten Atmaca, bu amaçla kabineden bir bakanın sahte videosunu ürettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Yakın zamanda yaşanabilecek tehlikelere karşı tüm ülke genelinde bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.”
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