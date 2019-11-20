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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sahte içeriğe ‘bakanlı’ uyarı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Sahte içeriğe ‘bakanlı’ uyarı

Facebook’un 10 milyon dolar ödüllü Deepfake Detection Challenge (sahte içerik bulma) Yarışması’na katılacak olan Türk firması Zemana, kabineden bir bakanın sahte videosunu üretti.

İsmi açıklanmayan bakan, farklı senaryolarla üretilen birkaç videodan birini seçerek önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Siber güvenlik alanında online çözümler üreten ve Asis Elektronik ile birleşen Zemana firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, yeni kullanıma sundukları Deepware Scanner’ı (Sahte İçerik Dedektörü) anlattı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın geçen yıl yayınlanan ve insan gözüyle gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan sahte videosunu hatırlatan Atmaca, sahte içeriklerin gelecekte ünlü yıldızlar ve politikacıları hedef alacağını bildirdi.

Hükümetlere, sosyal medya platformlarına, anlık mesajlaşma aplikasyonları ile haber ve medya platformlarına yönelik tehlikelere dikkat çekmek istediklerini belirten Atmaca, bu amaçla kabineden bir bakanın sahte videosunu ürettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Yakın zamanda yaşanabilecek tehlikelere karşı tüm ülke genelinde bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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