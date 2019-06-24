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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.06.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı

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Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı

HGS etiketine yükleme yapmak isteyen vatandaş sahte internet sitesi üzerinden dolandırıldı. 50 liralık yükleme yapmak isterken 6 bin 699 lirasından oldu. Ayrıca kaçak geçiş nedeniyle ceza da kesildi.

Bursa’da yaşayan bir kişi internet sitesi üzerinden HGS yüklemesi yaparken dolandırıcıların eline düştü. Kopyalanmış sahte HGS yükleme sitesinden 50 Türk Lirası yükleme yapan vatandaş 6 bin 699 lira dolandırılırken, geçiş ücretleri de ceza olarak plakasına yansıtıldı. 

Akıllara durgunluk veren olay, mayıs ayı sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hersek gişelerinde meydana geldi. Bursa’da ikamet eden A.Y., yurt dışından gelen kardeşini almak için 30 Mayıs’ta Bursa’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için yola çıktı. Hersek gişelerine geldiğinde HGS bakiyesinin yetersiz olduğu ikazıyla kapının açılmaması üzerine geçiş ihlali yapmak istemedi. Dünyada en çok kullanılan 'google' arama motoruna ‘HGS bakiye sorgulama ve yükleme’ yazarak bakiye yüklemesi yapmak istedi. Çıkan ilk sitenin adresine tıklayan ve kredi kartı bilgileriyle işlem yapan A.Y., son olarak cep telefonuna gelen onay kodunu da sisteme girerek 50 TL’lik yükleme yaptı. 

Ertesi gün hareketlerini incelediğinde 30.05.2019 tarihinde ‘Bekleyen provizyon’ ibaresi ile işaretlenmiş harcama noktası ‘S MONSTER’ olarak gözüken 6 bin 699 TL’lik harcamayı fark eden A.Y. hemen bankasını arayarak şüpheli durumu bildirse de dolandırıcılığa mani olamadı. Bu arada işlemi gerçekleştirdiği https://hgs.eeptt.avm.com adlı siteye tekrar giriş yapmaya çalışan A.Y., bir harfin farklı olduğunu fark etse de birebir kopyalanan siteye bir daha ulaşamadı. Dolandırılan A.Y., konu ile alakalı şikayette bulundu. 

Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı

Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı

Sahte HGS sitesi üzerinden dolandırıldı


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