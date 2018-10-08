Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz!
İstanbul polisi, takı ürünlerinin Türkiye genelinde dağıtımının yapıldığı Fatih’teki çarşıda faaliyet gösteren 6 iş yerinde arama yaptı. Dünyaca ünlü Swarovski’nin savcılığa yaptığı başvurusu sonrası alınan arama ve el koyma kararı ile binlerce ürüne el konuldu. Aralarında yüzüklerin de olduğu sahte etiketli Swarovski ürünler adli emanete alındı. Uzmanlar, söz konusu ürünleri Swarovski diye yüksek fiyattan alan kişilerin dolandırıldığını belirtiyor.
AVRUPA’NIN en küçük ülkesi Lihtenştayn’da 1895 yılında Daniel Swarovski tarafından kurulan marka, kristal ve değerli taşlar ile bunlardan yapılan lüks ürünlerin üretimini yapıyor. Türkiye’de de tescilli marka konumundaki Swarovski Aktiengesellschaft’nin İstanbul’daki avukatları bir süre önce, Kapalıçarşı’nın yakınında bulunan Azaklar Çarşısı’ndaki bazı işyerlerini mercek altına aldı.
Takı ürünlerinin toptan satışının yapıldı 6 iş yerinde sahte etiketli Swarovski ürünlerinin satıldığı tespit edildi. Durum savcılığa bildirildi. Adı ve adresleri bildirilen iş yerleri için arama ve el koyma talep edildi.
5 GÜN SÜRE İLE ARAMA KARARI
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 5 gün süre ile arama ve koyma kararı verdi. Alınan karar sonrası şirket avukatları ile İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmaya konu iş yerlerinde arama yaptı.
3 BİNE YAKIN ÜRÜNE EL KONULDU
Yapılan aramalarda, aralarında yüzlerce yüzüğün de olduğu sahte Swarovski etiketli 2 bin 747 ürün ele geçirildi. Söz konusu ürünler adli emanete alındı. Yasaya göre, taklit ürün satışı yapanlar 1 yıldan 3 yıla varan sürede hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası alabilir.
SWAROVSKİ DİYE SATILDA AMA...
Piyasa değeri milyonlarca lira olarak ifade edilen ürünlerin, perakende satış yapan iş yerlerine satıldığı kaydedildi. Konuya yakın bir kaynak, “Burada esas mağdur olan kitle, nihai tüketiciler. Tüketici, Swarovski olarak ürünü beğeniyor ve satın alıyor; ona göre de ödemesini yapıyor. Ancak bu ürünlerin tamamı sahte” dedi.
CİDDİYE ALIYORUZ
Soruşturmaya ilişkin Swarovski adına Hürriyet’e yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Markamızı ve tüketicilerimizi, taklitçilerin hukuka aykırı fiillerinden korumayı taahhüt ediyoruz. Sahte ürünleri ciddiye alıyoruz ve dünya çapında sahtecilik karşıtı çabalarımızı sürekli olarak artırıyoruz” denildi.
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