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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
08.10.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz!

İstanbul polisi, takı ürünlerinin Türkiye genelinde dağıtımının yapıldığı Fatih’teki çarşıda faaliyet gösteren 6 iş yerinde arama yaptı. Dünyaca ünlü Swarovski’nin savcılığa yaptığı başvurusu sonrası alınan arama ve el koyma kararı ile binlerce ürüne el konuldu. Aralarında yüzüklerin de olduğu sahte etiketli Swarovski ürünler adli emanete alındı. Uzmanlar, söz konusu ürünleri Swarovski diye yüksek fiyattan alan kişilerin dolandırıldığını belirtiyor.

AVRUPA’NIN en küçük ülkesi Lihtenştayn’da 1895 yılında Daniel Swarovski tarafından kurulan marka, kristal ve değerli taşlar ile bunlardan yapılan lüks ürünlerin üretimini yapıyor. Türkiye’de de tescilli marka konumundaki Swarovski Aktiengesellschaft’nin İstanbul’daki avukatları bir süre önce, Kapalıçarşı’nın yakınında bulunan Azaklar Çarşısı’ndaki bazı işyerlerini mercek altına aldı.

Takı ürünlerinin toptan satışının  yapıldı 6 iş yerinde sahte etiketli Swarovski ürünlerinin satıldığı tespit edildi. Durum savcılığa bildirildi. Adı ve adresleri bildirilen iş yerleri için arama ve el koyma talep edildi.

Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz

5 GÜN SÜRE İLE ARAMA KARARI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 5 gün süre ile arama ve koyma kararı verdi. Alınan karar sonrası şirket avukatları ile İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmaya konu iş yerlerinde arama yaptı.

Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz

3 BİNE YAKIN ÜRÜNE EL KONULDU
Yapılan aramalarda, aralarında yüzlerce yüzüğün de olduğu sahte Swarovski etiketli 2 bin 747 ürün ele geçirildi. Söz konusu ürünler adli emanete alındı. Yasaya göre, taklit ürün satışı yapanlar 1 yıldan 3 yıla varan sürede hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası alabilir.
Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz


SWAROVSKİ DİYE SATILDA AMA...
Piyasa değeri milyonlarca lira olarak ifade edilen ürünlerin, perakende satış yapan iş yerlerine satıldığı kaydedildi. Konuya yakın bir kaynak, “Burada esas mağdur olan kitle, nihai tüketiciler. Tüketici, Swarovski olarak ürünü beğeniyor ve satın alıyor; ona göre de ödemesini yapıyor. Ancak bu ürünlerin tamamı sahte” dedi.
Sahte etiketli Swarovski şoku: Siz de almış olabilirsiniz

CİDDİYE ALIYORUZ
Soruşturmaya ilişkin Swarovski adına Hürriyet’e yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Markamızı ve tüketicilerimizi, taklitçilerin hukuka aykırı fiillerinden korumayı taahhüt ediyoruz. Sahte ürünleri ciddiye alıyoruz ve dünya çapında sahtecilik karşıtı çabalarımızı sürekli olarak artırıyoruz” denildi.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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