Sahte e-reçete şoku

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), eczacılara bir yazı göndererek, geçmiş yıllarda yazılan bazı e-reçetelerin sahte olduğunu ve hastaların bu ilaçları almadığını bildirdi. Bu nedenle eczacılara onbinlerce lira ceza kesen SGK’ya ise eczacılardan tepki geldi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Biz SGK’dan ilgili ilaçlar için reçete üzerindeki özel şifreleri takip sistemine işler ve reçeteyi karşılamış oluruz. Reçetelerin sahte olduğunu ya da hastaların ilaçlarını almadıklarını söylemek doğru bir söylem olmaz” dedi.

SAVUNMA TALEPLİ YAZI

Reçetelerin, elektronik sistem ile yazılması, 15 Ocak 2013 tarihinden itibaren belirli şartlar haricinde zorunlu tutuldu. Bu sistemin bir çok faydası olmasına rağmen geçmiş yıllarda yazılan e-reçeteleri karşılamış eczacılara bu reçetelerin sahte olduğu, hastanın bu ilaçları almadığı yönünde SGK’dan savunma talepli yazılar, eczacılara tebliğ edilmeye başlandı. Saydan, “E-reçete sistemi hekimlere özel programlarda yalnız hekim tarafından ilgili hekimin bileceği şifre ile giriş yapılıp tedavinin yazıldığı ve ilgili hastanın vatandaşlık numarasına tanımlı 6 basamaklı rastgele rakam ve sayılardan oluşan şifreli reçete üretim sisteminin adıdır. Hasta veya hasta yakını eczanelerimize müracaatlarında bizler hasta kimliği ve hastanın getirdiği şifre ile SGK sistemine giriş yapar ve reçetedeki ilaçların ekranımızda görürüz. SGK’dan ilgili ilaçlar için ödeme onayı aldıktan sonra ilaçların üzerindeki özel şifreleri takip sistemine işler ve reçeteyi karşılamış oluruz. Elektronik reçete sisteminde ne SGK’nın ne de Sağlık Bakanlığı’nın ek evrak talebi olmadığından ilacın teslimine dair herhangi bir imza almayız. Ama son günlerde birçok eczacımıza hasta veya yakınının bu ilaçları almadığı sebebiyle savunma talepli yazılar gönderilerek on binlerce liraları aşan orantısız cezalar uygulanmaya başlandı.”

Elektronik reçete sisteminin kurucusu da kontrolcüsünün de SGK ve Sağlık Bakanlığı olduğunu belirten Saydan, “Eczacıların bu reçetelerin oluşturulmasında hiç bir rolü yok. Kurumlar sistemi kurarken yaptıkları eksikliğin faturasını adeta eczacılarımızdan çıkarmaya çalışıyor. Eczacı kendi başına e-reçete düzenleyemez. Elektronik reçete üretim ekranı erişim yetkisi yalnız hekimlerde bulunuyor. Sendika olarak kutsal bir görev yürüten hekimlerimizin bu şifreleri gelişigüzel üçüncü şahıslara vermiş oldukları kanaatinde değiliz. Eğer böyle bir durum var ise de bu ilgili hekimin sorumluluğundaki bir durum. Gerek SGK kanunu gerekse Türk Ceza Kanunu suçu işleyenin ceza almasını öngörür. Eczacı kendi yetkisi ve kontrolünde olmayan bir sistemin mağduru olmamalı. Elektronik reçete sisteminin sanal ortamında oluşan ilaçları aldım-almadım çarpıklığının müsebbibi yedi gün yirmi dört saat her zorlukta hizmet veren eczacılarımız değil. Yetkililerden eczacılarımıza suç itham eden bu uygulamayı bir an evvel sonlandırmalarını, sistemdeki eksikliğin gidermelerini ve gerçek suçlularla mücadele etmelerini talep ediyoruz” dedi.