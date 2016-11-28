Sahte avukat Demirci gerçek avukatları dolandırdı

Son yılların en ilginç ‘dolandırıcılık’ soruşturmalarından biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma dosyasına giren belgelere

göre süreçte şunlar yaşandı:

STAJYER AVUKAT OLARAK BAŞLADI

Remzi Demirci, bundan 4 yıl önce bir hukuk sitesine ‘stajyer avukat’ olarak üyelik kaydı yaptı. Demirci aynı yıl, sahte evraklarla, Ankara’da bulunan bir hukuk bürosunda da stajyer avukat olarak işe girdi. Demirci bu sayede Ankara Adliyesi’ne girip-çıkmaya başladı. Hemen her seferinde üzerinde avukatlık cübbesi bulunan D., adliyeye girişlerinde de avukatların kullandığı kapıdan giriş-çıkış yaptı. Demirci, 3 yıl önce de, o dönem bakanlık avukatı olarak çalışan Dilan D. ile tanıştı. Demirci, D.’ye kendisini avukat olarak tanıttı ikili bir süre sonra da evlendi bir de çocukları oldu.

MECLİS AVUKATI OLARAK KARTVİZİT

Soruşturmaya konu olaylar zinciri ise ağırlıklı olarak, Demirci’nin kendisini Meclis avukatı olarak tanıtması ile yaşanmaya başladı. Demirci, Meclis avukatı olduğuna ilişkin kartvizit de bastırdı. Zaman-zaman misafirlerini Meclis’te de ağırlayan Demirci’ye kimin referansı ile Meclis’e girdiğine ilişkin savcılık yazılı talepte bulundu.

KELEPİR ARSA BULUYORUM

Remzi Demirci, her sabah evden çıktığında MEB'in servisini kullandı. Meclis’te çalıştığı izlenimi edindirmek için de birçok kez Meclis içinde çektiği fotoğrafları Facebook hesabında paylaştı. MEB’den kendisine başarı plaketi verildiğine ilişkin fotoğrafı da sosyal medya hesabına koydu. Ancak MEB’de hiç çalışmadığı anlaşıldı. Demirci, para topladığı kişiler ile ise adliyede tanıştı. Demirci, ilişki kurduğu kişilere uygun fiyata arsa bulduğunu, tanıdığı tapu müdürlerinin kendisine ucuz arsalar ile ilgili haber verdiğini söyledi. Lüks otomobil ve ev alan Demirci, çevresindekilere arsa işinde iyi para kazandığını söyledi.



Remzi D., Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı S.A.'dan gelmiş gibi oluşturduğu mesajı para aldığı kişilerden birine gönderdi.



3 MİLYON LİRA TOPLADI

Demirci, ‘kelepir’ olarak ifade ettiği arsaları satarak iyi para kazandığını söyledi. Bu şekilde, polis memuru S.Y.’den 30 bin TL, avukat B.K.’den 425 bin TL, İzmir’de yaşayan S.B.’nin, akrabalarında toplayarak verdiği 1,5 milyon TL, Ankara Barosu’na üye avukat Ahmet Aykut Yıldız ve amcası S. Yıldız’dan 570 bin TL para aldı. Babası emekli polis olan B. isimli bir kişiden ise 370 bin TL aldı.

EŞİ 'KAYIP' BAŞVURUSU YAPTI

Başlangıçta aldığı paralarını ödemesini yapan Remzi Demirci, geçtiğimiz 2 Ağustos günü ise sırra kadem bastı. Eşi, Demirci hakkında karakola ‘kayıp’ başvurusunda bulundu. Aynı süreçte, Demirci’ye ulaşamayan ‘alacaklılar’ da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Demirci, para aldığı kişilerden birine “Beni artık Remzi Demirci olarak bulamayacaksınız. Artık Remzi Demirci diye biri yoktur” şekline mesaj attı. Demirci geçtiğimiz 15 Ekim’de emniyette ‘şüpheli’ olarak ifade verdi.



Remzi Demirci, TBMM avukatı olduğunu gösteren kartvizit de bastırdı.

YALAN SÖYLEDİM DÜZELTEMEDİM

Demirci, emniyet ifadesinde, gerçekte avukat olmadığını açıkladı. Demirci, “Kendimi stajyer avukat olarak tanıtmıştım. Kendimi bu şekilde avukat olarak





tanıtmamın sebebi nişanlımın da o dönem avukat olması ve onların yanında kendimi ezik hissettiğimdendir. Eşimle evlendiğim sıralarda avukat olduğum yalanını söylemiştim. Tekrardan bu yalanı düzeltemedim. Düzeltmek için çok çaba sarf ettim. Eşimin karşısında daha aşağıda olmamak için böyle bir yola başvurdum” dedi.

BÖYLE BİR ÜYE YOK

Savcılığın talebi sonrası Türkiye Barolar Birliği verdiği yanıtta Remzi Demirci ismi ile bir avukatın olmadığını bildirdi. Meclis’ten de, Remzi Demirci isimli bir çalışanların olmadığı yanıtı verdi. Demirci’nin okuduğu üniversite ise ‘Bizim böyle bir mezunumuz’ yok yanıtı verdi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Demirci, savcılık sorgusu sonrası ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Demirci’yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Remzi Demirci ile birlikte hareket ettiği iddia edilen Ankara Barosu'na üye avukat F. A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldı. Öte yandan Demirci hakkında, şikâyette bulunan isimler arasında, para veren kişilerin yanı sıra TBMM Hukuk Hizmetleri eski Başkanı Y. B.’nin de olduğu anlaşıldı.



TBB, savcılığa gönderdiği yanıtta, Remzi Demirci'nin avukat olmadığını bildirdi.



Konu ile ilgili açıklamasını almak üzere aradığımız Remzi Demirci'ye ulaşılamadı. Boşanma davası açan eşi ise konuşmak istemediğini belirtti. Remzi Demirci'nin avukatı ise müvekkili ile görüşüp dönüş yapacağını belirtti; ancak dönüş yapılmadı.

