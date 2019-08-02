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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.08.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Sahile gitmeyen oraya gidiyor... Doluluk yüzde 100'e ulaştı!

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Sahile gitmeyen oraya gidiyor... Doluluk yüzde 100'e ulaştı!

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala 'beyaz cennet' Pamukkale’deki otellerde doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığını kaydederek, “Sahil yörelerindeki fiyatların pahalılığından ve yer bulamamaktan sıkıntı duyan vatandaşlarımız uygun fiyatlarda Pamukkale’de konaklayabilirler” dedi.

Denizli’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale ören yeri, Kurban Bayramı’nda da ziyaretçi akınına uğrayacak. Hem sezonun açık olması hem de Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte 4 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'beyaz cennet'e akın edecek. Bayrama sayılı günler kala Pamukkale’de otel ve konaklama yerlerinde doluluk oranları yaklaşık yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Sahile gitmeyen oraya gidiyor... Doluluk yüzde 100e ulaştı
Yoğunluğun devam ettiğini ve bayramdan dolayı otellerin tamamen dolmasını beklediğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “2019 yılına baktığımız zaman Pamukkale’deki otellerimizde yoğunluk devam ediyor. Yaklaşık yüzde 90-95 kapasite ile çalışıyoruz. Tabii bayram dolayısıyla ekstra bir talep var özellikle yerli misafirlerimizden. 
Sahile gitmeyen oraya gidiyor... Doluluk yüzde 100e ulaştı
Bayrama Pamukkale’deki otellerimizin tamamının dolmasını bekliyoruz. Sahil yörelerindeki fiyatların pahalılığından, yer bulamamaktan sıkıntı duyan vatandaşlarımız özellikle Denizli bölgesinde çok uygun fiyatlarda konaklayabilirler. Çok nitelikli tatil geçirebilirler” dedi.
Sahile gitmeyen oraya gidiyor... Doluluk yüzde 100e ulaştı

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