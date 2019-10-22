Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine’ye devredilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine’ye devredilecek
GeriEkonomi Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine’ye devredilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
22.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine’ye devredilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine’ye devredilecek

2019 Yılbaşı Özel Çekişi'nde tam bilete isabet eden 70 milyon liralık ikramiyeyi sahibi henüz tahsil etmedi.

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği ’7615536’ numaralı tam biletin sahibi, halen parasını almadı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, ikramiye alınmadığı takdirde paranın Hazine’ye devredileceğini belirterek, "70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin" dedi.

Milli Piyango’nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar’da seyyar bayi Ali Özçalımlı’nın sattığı ’7615536’ numaralı tam bilete isabet etti. Aradan 295 gün geçmesine rağmen talihli, ikramiyesini almadı. Biletin zaman aşımına uğrayacağı tarihi belirten sayacı internet sitesine koyan Milli Piyango İdaresi’nce talihlinin her an parayı almaya gelme ihtimaline karşı 70 milyon TL ikramiye ödeme şubesinde hazır bekletiliyor.

TAHSİLAT İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye’nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin tahsilatı yapması için 70 gün kaldı. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00’ye kadar Milli Piyango İdaresi’ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.

KAYBI NE KADAR?

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi parayı almadığı için geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak hesaplandı.

BİLETE NE OLDU?

İkramiye sahibinin parayı henüz almaya gelmemesi de merak konusu oldu. Talihlinin ya bileti kaybettiği ya yaşamını yitirdiği ya da kontrol etmediği düşünülüyor.

1 KİŞİ ARAMIŞTI

Öte yandan 16 Temmuz günü saat 08.30’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nü arayan kişi, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu, Avrupa’da yaşadığını, Türkiye’ye cenaze için geldiği sırada evinde dosyalar içinde bulduğu ve daha önce satın almış olduğu tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü söylemişti. Bunun üzerine yetkililer, bu kişiden biletin ibrazının gerektiğini, biletin arkasını ciro etmesini, isim, soy isim ve imzasını atarak varsa avukatı veya noter eşliğinde idareye başvurmasını istemişti. İlk fırsatta Ankara’ya geleceğini ifade eden kişi, herhangi bir başvuruda bulunmamıştı.

’HERKES CEPLERİNE İYİ BAKSIN’

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, talihlinin neden parasını şu ana kadar almadığını herkesin merak ettiğini söyledi. Talihliye ne olduğunu bilmediklerini, neden parayı almadığına anlam veremediklerini kaydeden Çobanoğlu, "Ancak 70 gün daha gelmezse bu para Hazine’ye aktarılacak. Milli Piyango’nun kuralıdır, satılan bilete ikramiye çıktığında 1 yıl içinde alınmazsa para Hazine’ye aktarılır. Biz gelmesini ümit ediyoruz. Parası kasada bekliyor" dedi.

Milli Piyango tarihinde şu ana kadar alınmayan büyük ikramiye olmadığını belirten Çobanoğlu, "Bu bilet satıldı. İstanbul’da bir bayi sattı. Muhtemelen bilet sahibi ya ikramiye yok, diye bileti attı ya da unuttu, kaybetti. Satılan bir bilet olduğu için başka bir açıklaması yok. Özel bir olay. 70 gün kaldı zaman aşımına. Yılbaşında bilet alan herkes ceplerini iyi kontrol etsin, koydukları yerleri iyi hatırlasın. Özellikle İstanbul’da bu bayiden bilet alanlar dikkat etsin. 70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin" diye konuştu.

’BİZE YOL VE SU OLARAK DÖNER’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Çekilişi için bilet alan Murat Akbay, "Bileti çöpe atmış olabilir. Kontrol etmeden atmış olabilir. Ben de benzer şey yaptım. Başına bir kaza gelmiş olması da mümkün" dedi.

Bilet alan Ömer Can Kesik de "Çıkmamış, diye bileti atmış olabilir. Her şey mümkün" diye konuştu.

Seyyar bilet bayi Behiye Ayruk ise "Çeşitli senaryolar atıldı ortaya. Ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer almazsa bu para Hazine’ye kalır, bize yol ve su olarak döner" dedi.

Antalya’da 2018 yılında yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek bileti satan seyyar bayi Orhan Kostakoğlu ise "Halen sahibi parayı almadı. Almazsa Hazine’ye kalacak. Kaybetmiş olabilir. Bileti halen bulamadığını düşünüyorum" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle