Şahane işler yapıyorsunuz!
ALMAN Volkswagen Grubu’nun bünyesindeki Çek üretici Skoda’nın yeni Başkan Yardımcısı Alain Favey, göreve gelir gelmez soluğu şirketin dünyada ki sekizinci büyük pazarı olan Türkiye’de aldı.
Satış ve pazarlamadan sorumlu Favey, Türkiye’nin öncelikli pazarlarından biri olduğunu belirterek, “Skoda dünyasında Türkiye’nin önceliği çok, derecesi çok yüksek. Öncelik verdiğimiz ülkelerin başında geliyor. Ülkenizde şahane işler yapıldı” dedi. Türkiye’nin kapasitesinin farkında olduklarını ifade eden Favey, şunları söyledi: “Bu yıl Türkiye pazarındaki satış hedefimiz 30 bin. Ancak 35 bine ulaşabilecek potansiyel olduğunun da farkındayız. Ancak 30 bin adet ile Skoda, Türkiye’de yüzde 4 civarında pazar payına sahip olacaktır. Bu da Türkiye’de Skoda için bir rekor demektir.”
8 YILDA DEV ADIM
Yüce Auto-Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 29 senedir Skoda’nın Türkiye temsilciliğini gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu uzun birliktelikten karşılıklı olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 8 yıl önce göreve başladığımda, 6 binli civarında satışlar elde ediyorduk ve bazı değişikliklere ihtiyacımız vardı. Bugün ise satış ve hizmet kalitesi anlamında markayı hak ettiği yere taşımaya devam ediyoruz. Fabrika, yetkili satıcı, ortağımız ve çalışanlarımız olarak çok iyi ilişkilerimiz var ve başarının anahtarının bu yakın ilişki olduğunu düşünüyorum” dedi.
Yüce Auto Skoda’nın yeni Genel Müdürü Zafer Başar da 2018’de SUV model atağıyla tüm zamanların satış rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni yıla hızlı başladıklarını ve ilk üç ayda binek oto satışları sıralamasında altıncılığa yükseldiklerini ifade eden Başar, Skoda’yı otomotiv dünyasının ‘Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir marka haline getirmek istediklerini söyledi.
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