Şahane işler yapıyorsunuz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.04.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

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ALMAN Volkswagen Grubu’nun bünyesindeki Çek üretici Skoda’nın yeni Başkan Yardımcısı Alain Favey, göreve gelir gelmez soluğu şirketin dünyada ki sekizinci büyük pazarı olan Türkiye’de aldı.

Satış ve pazarlamadan sorumlu Favey, Türkiye’nin öncelikli pazarlarından biri olduğunu belirterek, “Skoda dünyasında Türkiye’nin önceliği çok, derecesi çok yüksek. Öncelik verdiğimiz ülkelerin başında geliyor. Ülkenizde şahane işler yapıldı” dedi. Türkiye’nin kapasitesinin farkında olduklarını ifade eden Favey, şunları söyledi: “Bu yıl Türkiye pazarındaki satış hedefimiz 30 bin. Ancak 35 bine ulaşabilecek potansiyel olduğunun da farkındayız. Ancak 30 bin adet ile Skoda, Türkiye’de yüzde 4 civarında pazar payına sahip olacaktır. Bu da Türkiye’de Skoda için bir rekor demektir.”

8 YILDA DEV ADIM

Yüce Auto-Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 29 senedir Skoda’nın Türkiye temsilciliğini gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu uzun birliktelikten karşılıklı olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 8 yıl önce göreve başladığımda, 6 binli civarında satışlar elde ediyorduk ve bazı değişikliklere ihtiyacımız vardı. Bugün ise satış ve hizmet kalitesi anlamında markayı hak ettiği yere taşımaya devam ediyoruz. Fabrika, yetkili satıcı, ortağımız ve çalışanlarımız olarak çok iyi ilişkilerimiz var ve başarının anahtarının bu yakın ilişki olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yüce Auto Skoda’nın yeni Genel Müdürü Zafer Başar da 2018’de SUV model atağıyla tüm zamanların satış rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni yıla hızlı başladıklarını ve ilk üç ayda binek oto satışları sıralamasında altıncılığa yükseldiklerini ifade eden Başar, Skoda’yı otomotiv dünyasının ‘Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir     marka haline getirmek istediklerini söyledi.

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