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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

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Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

Devlet Malzeme Ofisi tarafından, sağlık kuruluşlarının ilaç ve tıbbi malzemeleri elektronik ihalelerle hızlı ve uygun fiyatlı tedarik edebilmesi için başlatılan Sağlık Market uygulamasıyla bugüne kadar ortalama yüzde 34 tasarruf elde edildi.

Birinci 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ve DMO'nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı tedarik iş birliği protokolüyle mayıs ayında hayata geçirilen Sağlık Market uygulaması meyvelerini veriyor.

İlaç ve tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla daha hızlı, daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli olarak tedarik edilmesi hedeflenen uygulamayla 81 ildeki 889 sağlık tesisinin ihtiyaçları elektronik ihalelerle karşılanıyor. 

Uygulamayla elektronik ihaleler sadece 2 gün sürerken, talepten alıma kadar tüm süreç 15 gün içinde tamamlanıyor. Böylece, sağlık tesislerinin zamandan 5 kat tasarruf etmesi sağlanıyor. Elektronik ihalelerle zaman yanında insan kaynağı yönünden de tasarruf elde ediliyor. 

Uygulama ilk olarak temel tıbbi sarf malzemeleriyle başlarken, koklear implantlar (işitme cihazı) da kapsama alındı. Ardından da radyofarmasötik (nükleer tıp) ürünleri de içeren ilaçlara ilişkin düzenleme yapıldı.

YERLİ MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ

Sağlık Market'te mayıs ayından bugüne kadar ulaşılan toplam ciro 120 milyon lira olurken, piyasa fiyatlarına göre ortalama yüzde 34 tahmini tasarruf sağlandı.

Temel tıbbi sarf malzemelerinde 81 ildeki sağlık tesislerinin il bazında toplulaştırılan ihtiyaçları için toplam 2 bin 714 elektronik ihale gerçekleştirildi. İki oturumda gerçekleştirilen açık eksiltmeli elektronik ihalelerde 5 bin 574 oturum tamamlandı.

Temel tıbbi sarflarda piyasa fiyatlarına göre tahmini yüzde 25 kazanç sağlanırken, bu oran nükleer tıp ürünlerinde yüzde 24, koklear implantta yüzde 51 civarında oldu. 

Sağlık Market'in yazılım altyapısı da iki kurumun öz kaynaklarıyla kendi mühendislerince geliştirildi.

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