Sağlıkta 3.5 milyar TL tazminat
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu, 2017 yılında sağlık sigortalarında ödenen tazminatın 3.5 milyar lira olduğunu söyledi.
7. Sağlık Zirvesi’nde konuşan Eroğlu, tüm sağlık harcamalarının yüzde 2.5’inin özel sağlık sigortalarınca karşılandığını belirterek, “Sektörümüz tazminat ödeyerek sağlığın finansmanına katkı sağlamak yanında sağlık ekosisteminde kamuya önemli bir destek sağlayan özel sağlık kurumlarının sürdürülebilirliğine de yaşamsal destek vermektedir” dedi. Sağlık ekosisteminde finansal sürdürülebilirlik için sigorta sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi: “Sağlık sigortasının yaygınlaşabilmesi ve beklenen faydaların sağlanabilmesi için teşvik sistemi uygulaması, sağlıklı veri paylaşımının sağlanması, kamu hastaneleri ile entegrasyon önerilmektedir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından sağlık sigortası özelinde indirim, grup poliçeler için işverene ve çalışana sağlanacak avantajlar gibi kamu tarafından sağlanacak finansal teşvikler sağlık sigortacılığının geliştirilmesi adına önemlidir. Şehir hastanelerinden özel sektörün, kamunun, vatandaşın fayda sağlayabilmesi için hastanelerde hizmet farklılaşmasına gidilmeli, sağlık sigortası ile entegrasyonu sağlanmalıdır.”
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