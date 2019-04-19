Sağlık turizminde hedef 3,5 milyar dolar

Yaklaşık 120 ülkeden hasta kabul eden ve geçen yıl sağlık turizminde 2,5 milyar dolarlık gelir sağlayan Türkiye, bu yıl 3,5 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde sağlık turizminde ve sağlık alanında lider konumunda olduğunu söyledi.

Sağlık sistemi, özel, devlet hastaneleri ile özellikle şehir hastanelerinin sağlık turizmi konusunda çok iyi konumda bulunduğunu belirten Bahat, çok iyi yetişmiş hekimlere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına sahip olduklarını kaydetti.

2023 yılı için 20 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini ancak buna ulaşmanın şu anda zor göründüğünü ifade eden Bahat, şöyle konuştu:

"İstediklerimizin yapılması, projelerimizin hayata geçirilmesiyle Türkiye çok kısa sürede 10 milyar doları geçen sağlık turizmine sahip olacaktır. Şu anda bile 2,5 milyar doları geçmiş durumdayız. Dünyanın 120 ülkesinden ülkemize hasta getiriyoruz. Çok nitelikli işler yapıyoruz, karaciğer, ilik nakli gibi. Sadece saç ekimiyle ya da plastik cerrahi işlemleriyle ülkemiz ya da hastanelerimiz anılmıyor. Dünyada çok az ülkenin ve çok az hastanenin yapabildiği işlemleri yapabiliyoruz. Çok yüksek teknolojiyle yapıyoruz bunları. Misafirlerimizi oldukça mutlu ediyoruz."

Bahat, sağlık turizminde sadece hastanelerin değil, Antalya, İstanbul, İzmir gibi marka şehirlerde var olan çok güzel tesislerin, otellerin de etkili olduğuna işaret etti.

"NORMAL TURİSTTEN DAHA FAZLA PARA HARCIYORLAR"

Sağlık turizminin istihdama ve döviz girdisine çok ciddi katkı sağladığını dile getiren Bahat, "Sadece sağlıkları için ülke değiştiren insanlar normal turistin 10 katına yakın para harcıyorlar ülkemizde." diye konuştu.

Sadece medikal turizm değil, kaplıca, yaşlı bakım turizmi gibi alanların da sağlık turizmi olarak değerlendirildiğini belirten Bahat, "Bu yıl inşallah bir aksilik olmazsa sağlık turizmi sektöründe 3,5 milyar doları geçecek bir gelir bekliyoruz. Gerekli altyapımız var ama daha fazla doktora, cihaza, finansa, krediye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırlıklı olarak Türkiye'nin etrafındaki ülkelerden hastanın geldiğini dile getiren Bahat, sağlıkta ulaşımın çok önemli olduğunu, 3-4 saat gibi uçuş mesafesindeki ülkelerin büyük oranda Türkiye'yi tercih ettiklerini vurguladı.

Bahat, Avrupa, Asya ve Afrika'dan özellikle istikrarsız ülkelerden daha fazla insanın Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları başta olmak üzere hava yolu şirketlerinin de sağlık turizminin gelişmesinde ciddi rolü bulunduğunu belirten Bahat, devletin de sağladığı teşviklerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.



