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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.07.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Sağlık turizminde 268 kuruma yetki belgesi

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Sağlık turizminde 268 kuruma yetki belgesi

SAĞLIK turizminde 50 milyar dolar gelir hedefi koyan Türkiye’ye yurt dışından tedavi amaçlı getirilecek turistler için 250 sağlık kuruluşu ve 18 acente, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı. Sağlık turizminde ilk sırayı saç ekimi, diş tedavisi, organ nakli ve estetik alıyor.

TÜRKİYE turizminin en önemli başlıklarından birini oluşturan ve 50 milyar dolar gelir hedefi konulan sağlık turizminde, ’Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’ kapsamında yetki belgesi almaya hak kazanan sağlık tesisleri ve bu turistleri getirebilecek seyahat acenteleri belirlendi. Geçen yıl 13 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında yetki belgesi başvurusu için tanınan bir yıllık süre, 13 Temmuz tarihi itibariyle doldu. Bu süre kapsamında başvuru yapan kamu ve özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, vakıf ve kamu üniversitelerinin hastaneleri ile aracı kuruluşlar olmak üzere toplam 268 kuruluşa yetki belgesi verildi.

ÖZEL HASTANELER İLK SIRADA

Yetki belgesi alan tesisler arasında ilk sırayı 250 adetle özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler alıyor. Özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler arasında ilk sırayı ise İstanbul alıyor. 59 sağlık tesisinin yetki belgesi aldığı İstanbul’u 23 adetle Ankara, 22 adetle Antalya izliyor. İkinci sırada ise 25 adetle kamu hastaneleri geliyor. Kamu üniversite hastanelerinden 12’si, vakıf üniversiteleri hastanelerinden ise 8’i yetkisi belgesi aldı. Bu sağlık tesislerinde tedavi amaçlı yurt dışından getirilecek turistler için yetki belgesi alan aracı kuruluşlar, yani seyahat acentelerinin sayısı ise 18 oldu.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı yetkilileri, sağlık turizmi yetki belgesi alan sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların uçak bileti ve yurtdışı tanıtım faaliyetleri gibi çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanabileceğine işaret etti. Bu belge bulunmayanların teşvik ve desteklerden yararlanamayacağına vurgu yapılarak, bu kapsamda faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların illerde sağlık il müdürlüklerine yetki belgesi için başvuru yapabileceği kaydedildi.

 EN FAZLA SAÇ EKTİRİYORLAR

Sağlık turizmi alanında bazı konularda ’köprü altı’ tabir edilen işlemler olduğuna dikkat çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Sağlık Turizmi Komite Başkanı İlknur Fidan Kepez, yetki belgesi uygulamasıyla bu tür faaliyetlerin önüne geçileceğini söyledi. Bu konuda yetki belgeli kuruluşlarla çalışılması gerektiğini belirten Kepez, yurtdışından Türkiye’ye en çok saç ekimi, estetik, diş tedavileri, organ nakli, tüp bebek ve kanser tedavilerinin talep gördüğünü açıkladı. Kepez, ilk sırada yer alan saç ekimine özellikle İsrail, Kuveyt, Arap ülkelerinden gelenlerin ilgi gösterdiğini belirterek, İstanbul’a bu ülkelerden direkt uçuşlar olduğu için çok şanslı. Örneğin Taksim’e gidin, turistler kafası sarılı dolaşıyor. Bunların hepsi saç ekimi için gelmiş olanlar" dedi.

 

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