Sağlık sektörünün üniformacısı
SON yıllarda sağlık sektörünün gelişmesiyle birlikte önemli çalışmalara imza atan Labor Tekstil, bu sektörde birçok hastaneye üniformalar hazırlıyor.
Sektörün önümüzdeki yıllarda da büyüyeceğini anlatan Labor Tekstil yetkilileri şu bilgileri verdi: “Sektörün önde gelen markaları arasında yer alıyoruz. Hastane alanlarında görevli doktor ve hemşirelere özel ürettiğimiz üniformalar ve özel olarak geliştirilen terlikler büyük ilgi görüyor. Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni özellikler ile beraber uzun süre ayakta kalan sağlık personelinin tercih edebileceği ürünler üretiyoruz. Müşteri memnuniyeti de bizim vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Labor Tekstil olarak Türkiye’nin birçok yerinde satışa sunduğumuz ürünlere kolay bir şekilde ulaşmak mümkün. Dünya genelinde yapılan araştırmalar neticesinde içerisinde pamuk bulunan ürünlerin daha kaliteli ve uzun yıllar kullanım için ideal olduğu belirtilmektedir. Biz de bu araştırmalar üzerine ve taleplere göre ürünlerimizi hazırlamaktayız.”
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