Sağlık sektöründe önemli anlaşma
Uzun yıllardır sağlık sektöründe faaliyet gösteren Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar, Türkiye savunma sanayi devi ASELSAN ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bıçakcılar, anlaşma ile yüksek teknolojili platformlarda üretilmiş ve sağlık sektörüne erişilebilirlik sağlayan çözümler geliştirmeyi hedefliyor.
STRATEJİK ortaklıkla; ithal edilen tıbbi cihazların yerli üretime geçişi sağlanarak yerli üretim ile ithalata olan bağımlılığımızın azalması için çalışılacak.
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bıçakcılar’la beraber sağlık sektöründe yerli ve milli ürünler ortaya koymayı hedefliyoruz” dedi. Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar CEO’su Dr. Souheil El Hakim, “Eşsiz bir teknoloji uzmanı olan ASELSAN ile omuz omuza çalışma fırsatını bulduğumuz için çok mutluyuz. Tüm dünyada sağlık hizmetlerinin kalbi olan inovasyona öncülük ederken, bu iki büyük Türk firmasının küresel birer marka haline gelmesine de katkıda bulunuyoruz. Yoğun bir şekilde odaklandığımız insan sağlığının ürünlerimize yansıması, sektör içerisinde olağanüstü bir iyileşmeye yol açacaktır” şeklinde konuştu.
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