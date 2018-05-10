Sağlık raporları düzen bozuyor
TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, gerçeğe aykırı sağlık raporlarının işyeri düzenini, disiplinini bozan ve işgücü maliyetlerini yükselten çok boyutlu bir soruna dönüştüğünü belirterek, bu konuda düzenleme yapılmasını istedi.
Önen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bürokratlar ve iş dünyasının katılımıyla yapılan Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı’nda konuştu.
Önen, hasta olan çalışanların rapor almasının bugüne kadar gündemlerinin bir parçası olmadığını bildirdi.
Önen, özetle şunları söyledi:
“Tam tersine toplu iş sözleşmelerinde, işyeri uygulamalarında, hasta işçilerimizin ücret kayıplarını tamamladık. Zor günlerinde yanlarında olduk. Ancak sağlık sisteminde yapılan değişiklikler ve rapor almanın kolaylaşması ve işyeri hekimlerinin bu sürecin dışında kalmaları sonrasında sorunlar çıkmaya başladı. Gerçeğe aykırı sağlık raporları işyeri düzenini, disiplinini bozan ve işgücü maliyetlerini yükselten çok boyutlu bir soruna dönüştü. Bu raporlar sağlık ve sosyal güvenlik sistemimiz açısından da olumsuz mali ve etik sonuçlar doğuruyor. Konuyla ilgili görüşlerimizi ayrıntılı bir raporla Sayın Bakanımıza sunduk. Konu, acil çözüm bekleyen sorunlarımızın başında geliyor.”
İş Kanunu’nda esnek çalışmaya yönelik düzenlemeler yer almasına karşın uygulamanın böyle olmadığını belirten Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.
18 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA
GERİ ödeme listesine yeni ilaçlar alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı yazılı açıklamada ise 18 yeni ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
İlaçların arasında akciğer kanseri ilacının da bulunduğunu belirten Sarıeroğlu, “Listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır” dedi.
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