Sağlık harcamasına tamamlayıcı çözüm

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, tamamlayıcı sağlık sigortasının 2020’de yaygınlaşacağını söyledi. Tamamlayıcı sağlık sigortasının, artan sağlık harcamaları yükünün hafifletilmesi anlamında kamunun da geliştirilmesini desteklediğini belirten Benli, “Fiyatının özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun olması ve Türkiye genelindeki yaygın özel hastane ağı düşünüldüğünde sigortalılara anlamlı bir çözüm sunması en önemli avantajı. 2020 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin de yaygınlığının artacağını öngörüyorum” dedi.

BÜYÜME SÜRÜYOR

Sigorta ve BES’in 2019 yılını değerlendirerek, 2020 beklentilerini paylaşan Benli, ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şunları söyledi: “Sigorta sektöründe o kadar büyük bir potansiyel var ki, sektörümüz her durumda büyümesini sürdürebiliyor. 2019 Ekim sonu itibariyle toplam primde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük bir artışla yaklaşık 54.5 milyarlık üretime ulaştık. Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3’lük büyüme başarısı gösterdi. Karlılık tarafında da geçen seneye kıyasla daha iyi bir yıl geçirdik. Üçüncü çeyrek itibariyle geçen senenin aynı döneminde yaklaşık 4.5 milyar olarak hesaplanan teknik kar, yüzde 27’lik artışla 5.5 milyar seviyelerine ulaştı.”

2020 BEKLENTİLERİ

Atilla Benli, 2019 yılında sektör gündemindeki en önemli gelişmelerden birinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kurulması olduğunu vurgulayarak, “SEDDK’nın faydası sektöre çok daha yakın bir konumda yer alarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda ikincil mevzuatı hızlı çıkarabilecek yapıda olmasıdır. SEDDK hem sigorta farkındalığı hem de finansal yapıların güçlendirilmesi gibi konularda önemli adımlar atılmasını sağlayacak” dedi. 2020 yılındaki beklentilerini de paylaşan Benli, ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında ilerleme sağlanacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomideki iyileşme ile birlikte, alacak sigortası ve kefalet sigortası gibi ürünlerde hareketlenme başlayacaktır. Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecektir.”