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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak

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Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak

SGK'nin sözleşmesi olan 860 kamu, bin 435 özel ve 126 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 421 sağlık hizmet sunucusuyla bu yıl sonunda yapacağı sağlık harcamalarının 110 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu yıl sonunda sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin ve kapsamlı ulaşabilmesini amaçlayan SGK, kaliteli, eşit ve erişilebilir hizmet verilmesi için sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme imzalıyor.

SGK'nin 860 kamu, bin 435 özel ve 126 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 421 sağlık hizmet sunucusuyla sözleşmesi bulunuyor.

Bu yıl temmuz itibarıyla sağlık hizmet sunucularına 337 milyon başvuru yapılırken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 2020 Yılı Bütçesi'ne göre, SGK'nin bu yıl sonunda sağlık harcamalarının 110 milyar lirayı bulması bekleniyor.

8 BİN 833 ADET İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

SGK, bu yıl 61'i kanser ilacı olmak üzere 418 ilacı geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 833 ilaca yer verildi.

Kurum, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını da yeniden belirledi. Bu kapsamda, toplam bin 663 SUT kodunun fiyatı güncellenerek, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yapıldı.

Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemlerin ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamında takibini yapan SGK, Tip-1'e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de bu yıl ilaca erişimi sağladı.

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