Sağlık giderlerim için kredi çekebilir miyim?
Bankaların sunduğu tüketici kredileri nakit ihtiyaçları için imdada koşuyor. Mevcut birikimin ya da sigorta desteğinin yetersiz kaldığı sağlık durumlarında da tüketicilerin aklına gelen ilk seçenek tüketici kredileri…
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda bankaların sağlık giderleri için sunduğu özel krediler var mı, sağlık giderlerini karşılamak için hangi krediyi çekmeli gibi sorular yanıtlanıyor...
BANKALAR SAĞLIK KREDİSİ VERİYOR MU?
Bazı bankalar ihtiyaç kredisi kapsamında sağlık kredisi ürünü sunsa da genel olarak bankalarda sağlık giderleri için sunulan özel bir kredi ürünü yok. Bunun yerine bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri sağlık giderlerinizi karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz nakit desteğini size sağlayacaktır.
SAĞLIK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Bankalar sağlık kredisi ürünü yerine kimi zaman bazı sağlık kuruluşları ile anlaşmalı ihtiyaç kredisi verebiliyorlar. Ameliyat, tedavi, ilaç gibi yüksek tutarlı sağlık giderlerini karşılamak için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yararlanabilirsiniz. En avantajlı ihtiyaç kredisi seçeneğine ulaşmak için Hangikredi.com ihtiyaç kredisi hesaplama aracını kullanarak hesaplama yapabilir, online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
SAĞLIK GİDERLERİ İÇİN NASIL KREDİ ALINIR?
Sağlık giderlerinizi karşılamak amacıyla bankalardan maksimum 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Alabileceğiniz kredi tutarı ise gelirinize ve kredi notunuza göre değişiklik gösterir. Yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi alabilmek için geliriniz yeterli değilse bankaların sunduğu bir diğer ihtiyaç kredisi ürünü olan ipotekli kredi seçeneğinden de faydalanabilirsiniz.
Sağlık giderlerinizi karşılamak amacıyla ihtiyaç kredisine başvurmak için nüfus cüzdanı ve gelirinizi gösteren belge yeterli olacaktır.
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