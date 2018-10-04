Sağlık giderlerim için kredi çekebilir miyim?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
04.10.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Sağlık giderlerim için kredi çekebilir miyim?

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Sağlık giderlerim için kredi çekebilir miyim?

Bankaların sunduğu tüketici kredileri nakit ihtiyaçları için imdada koşuyor. Mevcut birikimin ya da sigorta desteğinin yetersiz kaldığı sağlık durumlarında da tüketicilerin aklına gelen ilk seçenek tüketici kredileri…

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda bankaların sağlık giderleri için sunduğu özel krediler var mı, sağlık giderlerini karşılamak için hangi krediyi çekmeli gibi sorular yanıtlanıyor...

BANKALAR SAĞLIK KREDİSİ VERİYOR MU?

Bazı bankalar ihtiyaç kredisi kapsamında sağlık kredisi ürünü sunsa da genel olarak bankalarda sağlık giderleri için sunulan özel bir kredi ürünü yok. Bunun yerine bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri sağlık giderlerinizi karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz nakit desteğini size sağlayacaktır.

SAĞLIK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar sağlık kredisi ürünü yerine kimi zaman bazı sağlık kuruluşları ile anlaşmalı ihtiyaç kredisi verebiliyorlar. Ameliyat, tedavi, ilaç gibi yüksek tutarlı sağlık giderlerini karşılamak için bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yararlanabilirsiniz. En avantajlı ihtiyaç kredisi seçeneğine ulaşmak için Hangikredi.com ihtiyaç kredisi hesaplama aracını kullanarak hesaplama yapabilir, online kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SAĞLIK GİDERLERİ İÇİN NASIL KREDİ ALINIR?

Sağlık giderlerinizi karşılamak amacıyla bankalardan maksimum 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Alabileceğiniz kredi tutarı ise gelirinize ve kredi notunuza göre değişiklik gösterir. Yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi alabilmek için geliriniz yeterli değilse bankaların sunduğu bir diğer ihtiyaç kredisi ürünü olan ipotekli kredi seçeneğinden de faydalanabilirsiniz.

Sağlık giderlerinizi karşılamak amacıyla ihtiyaç kredisine başvurmak için nüfus cüzdanı ve gelirinizi gösteren belge yeterli olacaktır.

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