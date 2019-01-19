Sağlık çalışanları haklarında düzenleme yayınlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSağlık çalışanları haklarında düzenleme yayınlandı
GeriEkonomi Sağlık çalışanları haklarında düzenleme yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Sağlık çalışanları haklarında düzenleme yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık çalışanları haklarında düzenleme yayınlandı

Sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren “Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi” yayınlandı.

Sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri içeren “Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi” yayınlandı.

Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı kapsamında hazırlanan rehber ile hastanelerde alınması gereken tedbirler ve sağlık çalışanlarının güvenliğine ilişkin kanuni haklar ozetleniyor. Sağlıkta şiddet sorunuyla ilgili tüm mevzuat ve prosedurün bir araya toplandığı rehberde çalışan motivasyonu, hastane verimliliği, sağlıkta kalite standartları, hasta ve çalışan güvenliği gibi başlıklar yer alıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tüm kamu hastanelerine gönderilen rehberin önsözünde şunları kaydetti:

“Siddet asla kabul edilemez, hele gorevi insana hizmet etmek olan saglıkcılar icin hicbir sekilde duymak istemedigimiz bir kavramdır. Saglık calısanları da siddet magdurları arasında maalesef fazlasıyla yerini almaktadır. Bu husus, sadece bizim degil bircok ulkenin onemli bir sorunudur. Bunun icin sadece Saglık Bakanlıgı olarak degil, toplum olarak siddete karsı bir tutum gelistirmek zorunda oldugumuza inanıyorum. Konuya sadece bir asayis sorunu olarak yaklasmak ve cozumunu sadece bir noktada aramak netice vermemektedir. Bunun icin cok yonlu bir yaklasımla tedbirlerimizi artırmak zorundayız. Saglıkta Siddeti Onleme Eylem Planı hazırladık ve asama asama uygulamaya baslıyoruz. Meslektaslarımızın guvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın güvenli ve nitelikli hizmet almasını sağlamak ve siddeti caydırmak kamunun sorumlulugundadır. Fedakarca hizmet verdigine yurekten inandıgım tum saglık calısanlarına tesekkur ediyor, kendilerine saglık ve huzur dolu bir hayat diliyorum.”

Rehber, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları, Beyaz Kod analizleri, şiddetin önlenmesine yönelik kök neden analizi çalışmaları ile çalışanlardan alınan geri bildirim ve raporlar değerlendirilerek hazırlandı. Yine “Şiddet Eylem Planı” kapsamında geçtiğimiz günlerde tüm sağlık tesislerinde “Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekibi” oluşturulması talimatı verilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte ocak ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Hepsi 100 bin TL'nin altında

Brezilya'dan getirdi, dünyanın en büyüğü! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Ev erkeğine de e-ticaret desteği

Babadan oğula sendikacılık