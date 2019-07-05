Sağlık Bakanı Koca'dan müjde! 12 bin personel atanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi.
Bakan Koca şu tweetle müjdeyi duyurdu:
Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/tbEoW9769X— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2019
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