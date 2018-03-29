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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
29.03.2018 - 00:14, Son Güncelleme:

Sağlığa 9 bin sözleşmeli personele onay çıktı

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Sağlığa 9 bin sözleşmeli personele onay çıktı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığı’na 9 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin onayın çıktığını söyledi.

Ağbal, katma değer vergisi (KDV) tasarısının dün Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, “Sağlık Bakanlığımızın talebi oldu, Devlet Personel Başkanlığımızdan olumlu görüş de geldi. Bugün itibarıyla inşallah -daha fazla alacağız ama- 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde, önümüzdeki aylarda yine sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili bir düzenleme yapacağız ama bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak” dedi. KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması yaptıklarını da belirten Ağbal, “KDV Kanunu’na ilişkin ne zaman bir ihtiyaç ortaya çıkmışsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vergi oranları tek başına kanunla düzenlenmez. KDV Kanunu standart bir oran belirler, Bakanlar Kurulu bu standart oran etrafında oranları farklılaştırabilir. Bakanlık olarak şu anda KDV oranlarına ilişkin bir etki analizi çalışması yapıyoruz. Bu çalışmada da bugüne kadar yaptığımız tüm indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız” diye konuştu.

 

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