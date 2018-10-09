Sağlamlar Demir ve Devrek Entegre konkordato istedi
Orman ürünleri ve inşaat demiri alanında faaliyet gösteren iki önemli firma konkordato istedi. Sağlamlar Orman Ürünleri İnşaat ve Devrek Entegre Ağaç için yapılan başvurularda mahkeme tedbir kararları verdi.
ANKARA Sincan'da bulunan Sağlamlar Orman Ürünleri ve İnşaat Taahhüt Ticaret İthalat İhracat AŞ ve Devrek Entegre Ağaç Sanayi Tic. AŞ (DASAŞ), geçtiğimiz günlerde mahkemelere başvurarak konkordato talep etti. Her iki şirket için de tedbir kararları verildi.
2 BİN 700 İŞÇİ KURDU
Sağlamlar Orman Ürünleri'nin temeli 1978'de Ankara'da atıldı. Şirketin ağırlıklı faaliyet alanı inşaat demiri....
Devrek Entegre AŞ'nin temeli ise 1970 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde atıldı. 2 bin 700 işçi ve şahıs sermayesi ile 200 dönümlük arazi üzerine kurulan DASAŞ fabrikası, 11 Temmuz'da Devrek Mermer Sanayi (Devmer) tarafından 18 milyon TL bedelle satın alınmıştı.
Fabrika, Derya Şirketler Grubu tarafından, 2005 yılında iflas eden Devrektaş Yonga Levha'dan icraya düştükten sonra 8 milyon TL ile satın alırken kısa bir süre sonra ise Taha Madencilik İnşaat ve Turizm Şirketi sahibi işadamı İslam Günay’a sattı. Günay da fabrikayı 2016 yılında, Murat Sema ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ortaklarından Süleyman Yıldırım’a devretti.
Bu süreden sonra ekonomik darboğaz ve yönetim krizi ile birlikte makinelerin hacize uğraması sonucu fabrika tekrar satışa çıkarıldı. 11 Temmuz'da Devrek'in önemli sanayi kuruluşlarından Devmer, fabrikayı 18 milyon karşılığında bünyesine katarken mevcut mermer fabrikasını bu alana taşıyacağını duyurmuştu.
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