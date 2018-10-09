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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.10.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Sağlamlar Demir ve Devrek Entegre konkordato istedi

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Sağlamlar Demir ve Devrek Entegre konkordato istedi

Orman ürünleri ve inşaat demiri alanında faaliyet gösteren iki önemli firma konkordato istedi. Sağlamlar Orman Ürünleri İnşaat ve Devrek Entegre Ağaç için yapılan başvurularda mahkeme tedbir kararları verdi.

ANKARA Sincan'da bulunan Sağlamlar Orman Ürünleri ve İnşaat Taahhüt Ticaret İthalat İhracat AŞ ve Devrek Entegre Ağaç Sanayi Tic. AŞ (DASAŞ), geçtiğimiz günlerde mahkemelere başvurarak konkordato talep etti. Her iki şirket için de tedbir kararları verildi.


Sağlamlar Demir ve Devrek Entegre konkordato istedi

2 BİN 700 İŞÇİ KURDU
Sağlamlar Orman Ürünleri'nin temeli 1978'de Ankara'da atıldı. Şirketin ağırlıklı faaliyet alanı inşaat demiri....

Devrek Entegre AŞ'nin temeli ise 1970 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde atıldı. 2 bin 700 işçi ve şahıs sermayesi ile 200 dönümlük arazi üzerine kurulan DASAŞ fabrikası, 11 Temmuz'da Devrek Mermer Sanayi (Devmer) tarafından 18 milyon TL bedelle satın alınmıştı.

Fabrika, Derya Şirketler Grubu tarafından, 2005 yılında iflas eden Devrektaş Yonga Levha'dan icraya düştükten sonra 8 milyon TL ile satın alırken kısa bir süre sonra ise Taha Madencilik İnşaat ve Turizm Şirketi sahibi işadamı İslam Günay’a sattı. Günay da fabrikayı 2016 yılında, Murat Sema ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ortaklarından Süleyman Yıldırım’a devretti.

Bu süreden sonra ekonomik darboğaz ve yönetim krizi ile birlikte makinelerin hacize uğraması sonucu fabrika tekrar satışa çıkarıldı. 11 Temmuz'da Devrek'in önemli sanayi kuruluşlarından Devmer, fabrikayı 18 milyon karşılığında bünyesine katarken mevcut mermer fabrikasını bu alana taşıyacağını duyurmuştu.

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